Sokak köpeklerini döven þahýs: Özür dilerim, bana kumpas kurdular

Maltepe Baþýbüyük Mahallesi’nde köpekleri döverken bir kadýn tarafýndan görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya yüklenen mahalle esnafý 62 yaþýndaki Cemil B. konuþtu. 3 yýldýr dükkânýnýn köpek kulübesine döndüðünü söyleyen Cemil B., görüntüleri çeken ve sosyal medyada yayýnlayan Arzu A.’nýn kendisine tezgah kurduðunu savundu. Uzun zamandýr bölgede esnaflýk yaptýðýný ve olayýn 3 yýllýk bir geçmiþinin olduðunu aktaran Cemil B., “3 senedir benim dükkanýmýn önünde yem ve et verilmeye baþlandý. Devamlý dükkanýn içine girip çýkýyor köpek. Sadece dün 10 defa girdi. Burada kayýtlar da var. Gidiyor Arzu A. dükkanýmýn kapýsýný kapatýyor. Sen dükkanýn kapýsýný kapalý tut diyor. Kapalý tutunca da müþteri girmiyor. Zaten iþler yok. Ben 7-8 defa köpekleri dükkandan çýkardýktan sonra dükkaný süpürüyordum. Sonra fýrçayla vurmuþ bulundum sinirle. Ben çok özür dilerim, bunu yapmak istemezdim. 3 senedir kapýmýn önünde köpeklere katlanýyorum. Benim dükkaným köpek kulübesine döndü. Köpeklerin girip çýkmasý kayýtlarda var” dedi.

“Hayvanseverlerden özür diliyorum”

Kendisine tezgah kurulduðunu iddia eden Cemil B., “Bana kumpas, tezgah kurmuþ. Köpeklerin dükkana girdiðini görünce benim çýkaracaðýmý anlayýp kamerayý hazýrlamýþ. Birkaç defa laf attý. Þerefsiz dedi. Aldýrýþ etmedim. Neticede akrabam benim. Sonra internete vermiþ. Cep telefonumu, iþ telefonumu bildirmiþ. Ben akþam gittim karakola þikayetçi oldum. Fýrçayla vurdum. Ama 10 defa çýkardýktan sonra bir daha gelmesinler diye. Belki dozajý fazla olmuþtur, ben bunu da kabul ediyorum. Bundan dolayý özür de diliyorum. Tüm hayvan haklarýndan özür diliyorum. Benim bahçemde 20 tane kedi var þuanda, çekim yapabilirsiniz gelip” açýklamasýnda bulundu.

Öte yandan, Cemil B’nin iþ yerindeki güvenlik kamerasý görüntülerine yansýyan olayda gün boyu köpeklerin dükkanýn içine girip çýkmasý görülüyor. Arzu A. dükkanýn çevresinde ve önünde köpeklere yem ve et atarken kameraya yansýrken, zaman zaman Arzu A’nýn dükkanýn önünde ve içinde Cemil B.’ye bir þeyler söylediði görülüyor. Ayrýca köpeklerin dövülmesi de kameraya an ve an yansýrken, köpekler dövülmeden önce Arzu A.’nýn elinde telefonla beklediði ve olay esnasýnda da çekim yaptýðý görülüyor. Olayý görüntüleyen kadýnýn daha sonra sinirle þahsýn dükkanýna tekme attýðý görülüyor.

Dükkan sahibine ceza

Maltepe Belediyesi, Baþýbüyük Mahallesi’nde yaþanan ve infiale yol açan köpeklere uygulanan þiddetle ilgili olarak harekete geçerek, dükkan sahibine “1608 sayýlý Belediye Zabýta Yönetmeliði”nin 4. maddesinin 5. bendine istinaden idari olarak para cezasý uyguladý. Ayrýca ruhsatsýzlýktan dolayý denetim raporu düzenlendi. Ýlgili iþlemler 1 ay içerisinde gerçekleþtirilmediði taktirde dükkan mühürlenebilecek.