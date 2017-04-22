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SOLOTÜRK'ten kanserle mücadele eden çocuklara jest

Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

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Hastane doktorları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla burada tedavi gören çocuklara hayallerini sordu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi ve uçağını ziyaret etmek isteyen çocukların hayallerini gerçekleştirmek için Türk Hava Kuvvetleri yetkilileri ile irtibata geçti.

Çocuklar, talebin olumlu karşılanması üzerine, SOLOTÜRK'ün konuşlu bulunduğu 3. Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi. Özel hazırlanan tulumların hediye edildiği çocuklar, bir günlüğüne de olsa ağabeylerinden görevi devraldı.

Ziyarete yönelik hazırlanan klipte, gösteri uçuşuna giden SOLOTÜRK'ü durduran çocuklara, görev devrediliyor.

-Çanakkale'de gösteri uçuşu

Akrobasi timi 2017 gösteri sezonunun ilk etkinliğinde, yarın Çanakkale Kordon'da saat 15.30'da çocuklar için uçuş yapacak.

Gösteri uçuşu SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesaplarından da canlı izlenebilecek.

Ekibin Çanakkale'deki diğer gösterileri 24-25 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleşecek.

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