Sömestr etkinliklerine yoğun ilgi

Okulların tatile girmesiyle Sultangazi Belediyesi, çocuklar için bir dizi etkinlik düzenliyor. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’de sahne şovları ve konserlerle başlayan etkinliğe çok sayıda öğrenci velileriyle birlikte katıldı.

Sanatçı Burak Sezen’in çocuk şarkıları programıyla başlayan etkinlikte çocuklar, hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Etkinlikte öğrenciler, kukla tiyatrosu ve illüzyonist gösterilerini ise ilgiyle izledi. Etkinlikte ayrıca balon, patlamış mısır, pamuk şeker dağıtıldı.