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Muğla'da son 16 saatte 22 deprem!

Muğla’nın Ula ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte son 16 saatte 22 deprem kaydedildi.

  • IHA
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Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 9 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Muğla’da son 16 saatte 22 deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkezi üssünü Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 19.22’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD da saat 19.22'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

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