Son dakika depremler Akdeniz deprem şiddeti kaç? Kandilli rasathanesi son dakika

Son depremler ile ilgili yapılan Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Türkiye bir süredir art arda meydana gelen depremler ile sarsılıyor. Deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Marmara Depremi söylentileri yeniden konuşulmaya başlandı. Kandilli Rasathanesinde düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi. Son deprem Akdeniz’de 4 Eylül’de saat 17.33’de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada depremin şiddetini 4.3 olarak duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Muğla ve Bodrum’da yaşanan depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Akdeniz’den deprem haberi gelmişti. Gökova Körfezi’nde sarsıntılar olmaya devam etti. Son dakika deprem haberlerine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AKDENİZ'DE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün aktardığı bilgiye göre, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında saat 17.33’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 18.2 kilometre altında meydana gelen deprem, Akdeniz bölgesindeki bazı illerden hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos depreminin 18. yıldönümünde basın toplantısı düzenledi.

Kandilli Rasathanesinde düzenlenen toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bütün bilim insanları şunu kabul etmiş durumda; Marmara'da yakın gelecekte 7'nin üzerinde bir deprem olacağı açık. Tarih veremiyoruz ama bu tek parçalı bir kırık olabilir, iki parçalı bir kırım olabilir Marmara'da bir deprem olacağı gerçeğini değiştirmez. Depremleri nerede ve yaklaşık ne büyüklükte olacağını biliyoruz ama hiçbir zaman maalesef bugünkü teknolojiyle zaman verme şansımız yok" dedi.

Özener, ayrıca Bodrum'da yaşanan deprem hareketliliği ile ilgili bilgi vererek, "21 Temmuz'dan bu yana 8 bin adet deprem kaydettik" dedi. Özener, bölgede deprem hareketliliğinin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Deprem uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu 'Bodrum depremi Ege'yi 4.5 santim kaydırdı' dedi. Gündoğdu , ‘Türkiye’nin dünyaca meşhur Kuzey Anadolu fayı, Amerika’daki San Andreas adlı faya benzerliği ile bilinir. Bu fay doğrultusunda konuşacak olursak ciddi depremler üretebilme özelliğine sahip ve 1939 yılında başlayan Erzincan depremiyle fay Batı’ya doğru hareket etmeye başladı. Akabinde Gölcük’te yaşanan depremle İzmit Körfez’ine kadar geldi. Şimdiyse bu depremin devamı olacak. Yılda iki, iki buçuk metre batıya doğru kayıyoruz. Bu kaymalar sürtünme yaratıyor ve enerjinin birikmesine sebep oluyor. Anadolu fayı hareket ederken, Kuzey Anadolu fayı oluşuyor. Hatay kısmı başta olma üzere Doğu Anadolu fayını oluşturuyor. Bunlar Türkiye’nin en ciddi fayları. Mesela Doğu Anadolu fayından hiç ses yok. Biz sessiz olan faydan korkarız. Doğu Anadolu fayı hareketlenirse Doğu Anadolu’nun hali çok kötü olur. Bunların önüne geçmek için tek çözüm kentsel dönüşüm. İnsanları bilinçlendirmek de önemli. İnsanlara depremin ne olduğunu öğreteceksin korkması serbest. Ancak panik olmamaları soğukkanlı olmaları lazım. Çünkü Marmara depremi hiçbir depreme benzemeyecek! Gölcük depremi daha insaflı bir depremdi fayları yavaş kırdı, ivmesi düşük kaldı ama şu an biriken enerji 7 buçuğa yakın yani bu depremleri hafif atlatma şansımız yok’ dedi.

Büyük Marmara depremi sonrası Marmara bölgesinde tsunami olma riski nedir sorusuna ise, "Tsunami olur ama bu Sumatra tsunamisi gibi olmaz. Seyzim dediğimiz su hareketleri olur. Bunlar tusunami benzeri hareketlerdir. Tsunami dalga hızı uçak hızına eşittir seyzim ise hafif su hareketleridir. Marmara’da yaşanacak olanda seyzimlerdir" cevabını verdi.

GÖKOVA'DA DEPREM

Depremin çok sık yaşandığı Gökova Körfezi'nde 19 Ağustos'ta yeni bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bodrum Gökova Körfezi'nde saat 04:07'de yerin 6.6 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bodrum Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ise deprem yerin 7,1 kilometre derinlikğinde oldu.

Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesi üzerinden güncel deprem açıklamaları yapıyor. Yapılan açıklamada Gökova Körfezi'nde ufak sarsıntıların devam ettiği görülüyor.

DEPREM NEDİR ?

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.

DEPREM TÜRLERİ :

Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır. Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan bloğunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kişi ölmüştür.