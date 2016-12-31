Son dakika Meteoroloji açıklaması 31 Aralık Yılbaşı İstanbul hava durumu

İstanbul'da 31 Aralık yılbaşı akşamı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çankırı çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı hava sürecek mi? Fırtına İstanbul'da deniz ulaşımını da vurdu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

31 Aralık günü İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara bölgesinin çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta'nın güneyi, Ankara, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak Marmara ve yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL KAR İÇİN HAZIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen kentte 7 bin personel ve bin 345 aracın görev yapacağını açıkladı. İBB'nin kentte yaşayan evsiz vatandaşları Zeytinburnu Spor Kompleksinde misafir etmesine ilişkin, gazetecilerle tesisi gezen Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı.

Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti.

Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

Meteorolojiden yapılan açıklamada, İstanbul'da geç saatlerde başlaması beklenen yoğun kar yağışının gece boyunca devam edeceği duyurulmuştu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BURSA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHISAR °C, -1°C Çok bulutlu

IZMIR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (76-100 mm.), Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (700 m. rakım üzerinde) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor

ANTALYA °C, 13°C Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler güney kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

OSMANİYE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yağış almayan yerlerde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, ilk saatlerde kar yağışlı

KARAMAN °C, 0°C Çok bulutlu

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu SİVAS °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

BOLU °C, 1°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop, Amasya ve Tokat ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 2°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceğ tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yağmurlu geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN °C, -9°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 8°C Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı IĞDIR °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep, Batman, Kilis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor, Yağışların; Gaziantep ,Kilis ve Batman çevrelerinde yağmurlu, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 8°C Çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 10°C Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu