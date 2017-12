Son Depremler Çanakkale’de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi açıkladı. Binlerce vatandaş son dakika deprem haberlerinin akıbetini sorguluyor. Peki Çanakkale depreminde ölü var mı? En son deprem Çanakkale’de yaralı var mı? Deprem yasası meclise mi girdi? Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladıklarını, bir süre sonra Meclise getireceklerini bildirdi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, depreme ilişkin hazırlanan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmak için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, "Depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis müsait olduğunda getireceğiz. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren dönüşüm ve değişimi başlatacak şekilde kanunları yapacağız." diye konuştu. İşte sık sık sorulan Son Depremler Çanakkale’de deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi açıklaması ne oldu? Cevapları…

Son dakika... Çanakkale'de deprem oldu!

Son dakika... Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiği son dakika haberleri arasında. Deprem Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Türkiye'de meydana gelen son depremler için haberimize bakınız.

Deprem Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.56 ’da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 18.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale şehir merkezi ve bazı ilçelerinde hissedildi.

Deprem yasası Meclis'e gelmeyi bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladıklarını, bir süre sonra Meclise getireceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine, depreme ilişkin hazırlanan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'deki kentsel dönüşümü hızlandırmak için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Özhaseki, "Depremle ilgili çok geniş kapsamlı kanun teklifini hazırladık. Önümüzdeki günlerde Meclis müsait olduğunda getireceğiz. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren dönüşüm ve değişimi başlatacak şekilde kanunları yapacağız." diye konuştu.

Bu kanun teklifiyle aynı zamanda kentsel dönüşümün de temel standartlarının hesaplanıp, hazırlanacağına işaret eden Özhaseki, "Şimdiye kadar 5 yıldır neredeyse Türkiye'de kentsel dönüşüm uygulanıyor. Birincisi bu uygulama içerisinde bu işin hızlanmadığını gördük. İkincisi de birtakım yapılan yanlışlıkları gördük. Bu yapılan yanlışlıkları da tek tek tespit ettik. Kentsel dönüşümün kendine has ana kurallarını belirledik." ifadelerini kullandı.

"Herkese ev vermek esas"

Bu ana kurallardan birincisinin "Herkese yerinde ev vererek, dönüşümü sağlamak" olduğunu dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu.

"İnsanların evini yıktıktan sonra 'Sizin 3 tane evinizi yıktık ama bir tanesini veririz' gibi bir mantık doğru değil. İçerisinde oturanın ev, konut, hane hakkını kollamak üzere herkese ev vermek esas. Belki stok, depo alanlar oluşturup vatandaşa, gönüllülük esasına göre gitmek isteyenleri o tarafa taşıyabiliriz. Onların boşalttıkları yerleri de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sosyal donatı alanı olarak kullanıp, o ilçenin daha da rahatlamasını sağlamak da esas. İstanbul'da bir ilçe düşünün oradan 100 tane binayı yıkıyorsunuz. Vatandaşlar gönüllü olarak gitmek istiyorlar. İşte o yıktığınız binaların yerini değerlendirirken de rant getirici bir unsur değil o ilçeleri rahatlatacak, ihtiyacı olan sosyal donatıları neyse, yeşil alan mı otopark mı sağlık alanı mı vesaire neyse bütün bunları planlayarak yapacağımız bir kentsel dönüşüm sürecine giriyoruz."

Kentsel dönüşümdeki en büyük sıkıntıların başlamış veya devam eden yüksek katlı konutlarda yaşandığına değinen Özhaseki, bu konutlarının planlamalarının 10-20 yıl önce yapıldığını, böyle olunca da vatandaşın kazanılmış hakkı olduğu için bunu kullanmak istediğini anlattı.

Bakan Özhaseki, "Biz bundan sonra sanki bir çizgi gibi, sanki bir dönüm noktası gibi bir dönüm belirleyerek yapılacak olan bütün konutlarda biraz daha düşük katlı, biraz daha yöresel mimariye uygun olan bir mahalle konsepti içerisinde planlama yaptırmayı hesaplıyoruz." dedi.

İstanbul için Esenler bölgesinde çok güzel bir çalışma yaptıklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti: "Tamamıyla depreme hazırlık babında yapılacak olan bu çalışmada mahalle konsepti var. Ayrıca bizim Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün neredeyse bütün il ve ilçeler için hazırlamış olduğu, o illerin kendine has özelliklerini taşıyan mimari tarzlar da var. Bütün bu tarzlar da aslında yüzyıllar boyunca vatandaş tarafından benimsenmiş, şartlarına göre oluşmuş tarzlar. Bir mimar grubunun oturup tasarladığı bir şey değil. Medeniyetlerinden kendilerine miras olarak gelenleri yapıyorlar."

Mehmet Özhaseki, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan yöresel mimariye ilişkin çalışmaların hazırlanan kitaplarda toplandığını da kaydetti.

DÜNYA’DA YAŞANAN SON DEPREMLER

Dünya’da ki son deprem Endonezya’da yaşandı. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati de depremden sonra sahil bölgeleri için verilen tsunami alarmının kaldırıldığını bildirdi.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuştu.

DEPREM NEDİR?

Deprem yer kabuğu içerisinde oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne yansıması olayıdır. Bu dalgalar yayılırken geçtiği ve ulaştığı her yeri etkisinde bırakarak, kırılmalara yol açar. Diğer bir deyişle, aslında hareketsiz kabul ettiğimiz, üzerine güvenle basıp, evlerimizi yaptığımız toprağın hareket ederek üzerinde bulunan her şeye zarar vermesi olayıdır. Deprem esnasında evler ve binalar yıkılır, can kayıpları ve yaralanmalar olabilir. Depremi inceleyen bilim dalına ise sismoloji denir. Sismoloji depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer kabuğu içerisinde hangi yönden ne tarafa doğru hareket ettiğini, sarsıntının şiddetini ve ölçüsünü inceleyen bilim dalıdır.

DEPREM OLUŞUMU

Depremlerin büyük bir bölümü yeryüzünün 12 km derinliğine kadar ulaşan elastik kısımda meydana gelmektedir. Bu kısımdan daha aşağılarda sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için herhangi bir yer hareketi olmaz. Elastik olan üst kısımda ise her yıl birkaç cm’lik bir kayma hareketi olur. Bu küçük hareketler uzun yıllar birikir ve büyük bir hal aldığında birkaç metrelik büyük kaymalara yol açar. Bu da yeryüzünde deprem dediğimiz yer sarsıntısı olayı olarak bize yansımaktadır.

Deprem yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklıklar üzerinde meydana gelir. Faylar kırılgan yapıda olan kayaların yüksek basınç ve gerilime maruz kalıp kırılmasıyla oluşan yapılardır. Bu gerilmeler yeryüzünün değişik kısımlarında olabilir. Depremler ise kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle oluşan yer hareketidir. Bu gerilmelerin boşalmasıyla çok büyük bir enerji ortaya çıkar. Oluşan enerjinin çevresindeki kayalıklarda yaptığı titreşim sonucu ise depremler meydana gelmektedir.

Depremler meydana gelme sebeplerine göre farklı türlere ayrılır. Bunların yarattığı etki de kendi içerisinde değişiklik gösterir. Her deprem türüi her bölgede yaşanacak diye bir kural olamaz. Çünkü aşağıda da anlattığımız üzere yaşanan coğrafyanın jeolojik yapısı, o bölgedeki doğal afetlerin de belirleyicisidir.

DEPREM TÜRLERİ

Tektonik Depremler

Yeryüzünde oluşan depremlerin %90’ı tektonik depremlerdir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine basınç uygulamaları ve birbirlerini hareket ettirmeleri sonucu oluşan deprem türüdür. Türkiye’de oluşan depremlerin büyük bir bölümü tektonik depremler grubundadır

Volkanik Depremler

Volkan patlamaları nedeniyle oluşan depremlerdir. Yerin altında bulunan lav dediğimiz yanıcı katı ve gaz kütlelerinden oluşan sıvı yeryüzüne çıkmak istediğinde, lavların hareketinden dolayı bir gaz sıkışması olur. Bu gaz sıkışmaları ise volkan patlamalarını meydana getirmektedir. Japonya ve İtalya’da oluşan depremlerin bir kısmı volkanik depremlerdir. Türkiye’de ise aktif bir yanardağ bulunmadığından bu tür depremler görülmemektedir.

Çöküntü Depremler

Bu tür depremler yerin altında oluşan boşlukların tavanlarında bulunan toprağın erimesi, yumuşaması ya da çökmesi sonucu oluşan depremlerdir. Çöküntü depremlerin oluşmasında maden ocaklarında yapılan kazı çalışmalarının olumsuz etkisi olmaktadır. Ayrıca barajlar yapılırken bir fay hattına denk gelinip toprağın çökmesiyle de çöküntü depremler oluşabilir. Bu tür depremlerin hissedilme alanı yerel olduğundan enerjileri ve etkileri diğer türlere göre daha azdır.