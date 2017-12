Son depremler Eskişehir ve Balıkesir'de deprem mi oldu kaç şiddetinde Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler Balıkesir ve Eskişehir’de deprem mi oldu kaç şiddetinde Kandilli Rasathanesi açıkladı. Vatandaşlar bu illerimizde artçı deprem olacak mı merak ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 3,4 olarak açıkladı. Balıkesir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yetkililerden alınan ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin merkez üssü Bigadiç İlçesinin Tilkicik Mahallesi olarak belirlendi. Korkutan depremler maalesef yaşanmaya devam ediyor. Peki Eskişehir’de kaç şiddetinde deprem oldu? Can ve mal kaybı yaşandı mı? Eskişehir Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde sabah 07.18’de 3.3. şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede hissedilirken, yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem daha hissedildi. İşte merak edilen Son depremler 2017 Eskişehir ve Balıkesir'de deprem mi oldu kaç şiddetinde Kandilli Rasathanesi açıklaması detayları haberimizde…

TÜRKİYE’DE YAŞANAN SON DEPREMLER

ESKİŞEHİR’DE ART ARDA İKİ DEPREM

Eskişehir’de sabah saatlerinde iki farklı deprem meydana geldi. Sabah 07.18’de 3.3. şiddetinde bir depremden yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde sabah 07.18’de 3.3. şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem ilçede hissedilirken, yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem daha hissedildi.

Deprem sonrasında ilçede bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarken, kısa süreli panik yaşandı. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

BALIKESİR’DE 3.5 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM

Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde art arda korkutan depremler meydana gelmeye devam ediyor. Korkutan deprem haberi bu kez Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesi şiddetli bir depremle sarsıldı. Peki Balıkesir'de meydana gelen depremlerde can ya da mal kaybı yaşandı mı? Korkutan depremin ardından artçı depremler meydana geldi mi? Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 21.54'te 3.5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem bölge halkında büyük panik yarattı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi korkutan depremin yerin 7,0 kilometre kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 3,4 olarak açıkladı. Balıkesir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından yetkililerden alınan ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

DÜNYA’DA YAŞANAN SON DEPREMLER

Dünya’da ki son deprem Endonezya’da yaşandı. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Ajansı Başkanı Dwikorita Karnawati de depremden sonra sahil bölgeleri için verilen tsunami alarmının kaldırıldığını bildirdi.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuştu.

DEPREM NEDİR?

Deprem yer kabuğu içerisinde oluşan kırılmalar nedeniyle oluşan titreşimin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzüne yansıması olayıdır. Bu dalgalar yayılırken geçtiği ve ulaştığı her yeri etkisinde bırakarak, kırılmalara yol açar. Diğer bir deyişle, aslında hareketsiz kabul ettiğimiz, üzerine güvenle basıp, evlerimizi yaptığımız toprağın hareket ederek üzerinde bulunan her şeye zarar vermesi olayıdır. Deprem esnasında evler ve binalar yıkılır, can kayıpları ve yaralanmalar olabilir. Depremi inceleyen bilim dalına ise sismoloji denir. Sismoloji depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer kabuğu içerisinde hangi yönden ne tarafa doğru hareket ettiğini, sarsıntının şiddetini ve ölçüsünü inceleyen bilim dalıdır.

DEPREM NASIL OLUŞUR?

Depremlerin büyük bir bölümü yeryüzünün 12 km derinliğine kadar ulaşan elastik kısımda meydana gelmektedir. Bu kısımdan daha aşağılarda sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için herhangi bir yer hareketi olmaz. Elastik olan üst kısımda ise her yıl birkaç cm’lik bir kayma hareketi olur. Bu küçük hareketler uzun yıllar birikir ve büyük bir hal aldığında birkaç metrelik büyük kaymalara yol açar. Bu da yeryüzünde deprem dediğimiz yer sarsıntısı olayı olarak bize yansımaktadır.

Deprem yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklıklar üzerinde meydana gelir. Faylar kırılgan yapıda olan kayaların yüksek basınç ve gerilime maruz kalıp kırılmasıyla oluşan yapılardır. Bu gerilmeler yeryüzünün değişik kısımlarında olabilir. Depremler ise kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle oluşan yer hareketidir. Bu gerilmelerin boşalmasıyla çok büyük bir enerji ortaya çıkar. Oluşan enerjinin çevresindeki kayalıklarda yaptığı titreşim sonucu ise depremler meydana gelmektedir.

Depremler meydana gelme sebeplerine göre farklı türlere ayrılır. Bunların yarattığı etki de kendi içerisinde değişiklik gösterir. Her deprem türüi her bölgede yaşanacak diye bir kural olamaz. Çünkü aşağıda da anlattığımız üzere yaşanan coğrafyanın jeolojik yapısı, o bölgedeki doğal afetlerin de belirleyicisidir.

DEPREM TÜRLERİ NELERDİR?

Tektonik Depremler

Yeryüzünde oluşan depremlerin %90’ı tektonik depremlerdir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine basınç uygulamaları ve birbirlerini hareket ettirmeleri sonucu oluşan deprem türüdür. Türkiye’de oluşan depremlerin büyük bir bölümü tektonik depremler grubundadır

Volkanik Depremler

Volkan patlamaları nedeniyle oluşan depremlerdir. Yerin altında bulunan lav dediğimiz yanıcı katı ve gaz kütlelerinden oluşan sıvı yeryüzüne çıkmak istediğinde, lavların hareketinden dolayı bir gaz sıkışması olur. Bu gaz sıkışmaları ise volkan patlamalarını meydana getirmektedir. Japonya ve İtalya’da oluşan depremlerin bir kısmı volkanik depremlerdir. Türkiye’de ise aktif bir yanardağ bulunmadığından bu tür depremler görülmemektedir.

Çöküntü Depremler

Bu tür depremler yerin altında oluşan boşlukların tavanlarında bulunan toprağın erimesi, yumuşaması ya da çökmesi sonucu oluşan depremlerdir. Çöküntü depremlerin oluşmasında maden ocaklarında yapılan kazı çalışmalarının olumsuz etkisi olmaktadır. Ayrıca barajlar yapılırken bir fay hattına denk gelinip toprağın çökmesiyle de çöküntü depremler oluşabilir. Bu tür depremlerin hissedilme alanı yerel olduğundan enerjileri ve etkileri diğer türlere göre daha azdır.

Deprem Sırasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Depremin oluşum sebepleri ve türleri hakkında genel bilgi verdikten sonra gelelim deprem anında yapılması gerekenlere. Bir defa depremin önlenmeyen bir durum olduğunu kabullenmeliyiz. Bu bilinç bizi deprem anında yapılması gerekenleri öğrenmeye ve gerekli tüm tedbirleri almaya yönlendirecektir.

Deprem sırasında yapılacak ilk iş sakin olmaktır. O panikle balkondan, pencereden atlamaya veya merdivenden koşarcasına inmeye kalkışmayın, asansörü kullanmayın. Eğer hafif şiddette bir depremse, siz bu kaçma esnasında kendi hatanız yüzünden de yaranabilirsiniz. Bu durumu her deprem olayında haberlerde sık sık duymuşsunuzdur.