Son Depremler: İran'da kaç şiddetinde deprem oldu? Jeofizik Enstitüsü açıkladı

Son depremler yine korkutmaya devam ediyor. Günün ilk açıklamalarına göre İran'da şiddetli bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Ziyaretali kırsalında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 03.54'te kaydedilen depremin, yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı. İşte 23 Ekim 2017 tarihinde yaşanan son depremler ile ilgili detaylar...



İran’ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal şehrinde saat 02.14’te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Halhal şehrinde saat 02.14’te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 14.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi. Depremin merkez üssüne Türkiye’den en yakın yerleşim yeri olarak ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü olduğu belirtildi.



Not: Türkiye'de Manisa'nın Turgutlu ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde ufak bir sarsıntı yaşandı. Deprem ile ilgili detaylar gelince haberimizdeki yerini alacaktır...



Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde art arda korkutan depremler meydana gelmeye devam ediyor. Korkutan deprem haberi bu kez Bodrum'dan geldi. Ege sahili yine sallandı. Peki Bodrum'da meydana gelen depremlerde can ya da mal kaybı yaşandı mı? Korkutan depremin ardından artçı depremler devam ediyor mu?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08.36'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu açıkladı. Bodrum’daki şiddetli depremin yerin 12.88 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.



ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı. Merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan şiddetli depremin ardından ardından büyüklükleri 1,3 ile 2.1 arasında değişen çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Bodrum'da art arda meydana gelen depremler bölge halkında büyük panik yarattı.





Tarih (TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Rms Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer 23/10/2017 07:15:41 DDA 39.0148 26.0621 7.00 0.55000 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 47.20 km. Karaburun (Izmir) 23/10/2017 06:59:30 DDA 38.3830 27.7701 6.97 0.31000 ML 2.6 Türkiye Manisa Turgutlu - - 23/10/2017 06:11:35 DDA 37.1011 27.6571 6.97 0.57000 ML 1.3 Türkiye Mugla Bodrum - - 23/10/2017 05:46:56 DDA 39.0291 28.9515 7.00 0.18000 ML 1.2 Türkiye Kütahya Simav - - 23/10/2017 05:39:14 DDA 39.4888 25.9486 7.00 0.39000 ML 0.9 - - - - Ege Denizi, 9.94 km. Ayvacik (Çanakkale) 23/10/2017 05:28:23 DDA 36.9381 35.1270 7.13 0.63000 ML 1.6 Türkiye Adana Seyhan - - 23/10/2017 05:03:55 DDA 38.6193 27.6183 6.98 0.24000 ML 1.7 Türkiye Manisa Sehzadeler - - 23/10/2017 04:52:21 DDA 36.9603 27.4338 7.01 0.36000 ML 1.3 - - - - Ege Denizi, 1.53 km. Bodrum (Mugla) 23/10/2017 04:51:06 DDA 37.9045 29.1631 7.00 0.35000 ML 1.9 Türkiye Denizli Pamukkale - - 23/10/2017 03:23:18 DDA 36.2731 28.0380 7.01 0.66000 ML 1.7 Yunanistan Dodecanese - - - 23/10/2017 02:40:17 DDA 37.0943 27.6265 7.11 0.21000 ML 2.0 Türkiye Mugla Bodrum - - 23/10/2017 02:30:22 DDA 37.0198 27.6981 7.03 0.40000 ML 2.1 Türkiye Mugla Bodrum - - 23/10/2017 02:20:54 DDA 38.3986 27.8050 7.00 0.31000 ML 1.8 Türkiye Manisa Turgutlu - - 23/10/2017 01:59:05 DDA 37.6106 36.0095 7.00 0.70000 ML 1.2 Türkiye Adana Kozan - - 23/10/2017 01:45:16 DDA 37.6476 36.0523 7.00 0.25000 ML 1.7 Türkiye Adana Kozan - - 23/10/2017 01:17:49 DDA 38.9608 26.1838 7.00 0.26000 ML 1.3 - - - - Ege Denizi, 36.69 km. Karaburun (Izmir) 23/10/2017 00:45:07 DDA 38.8386 26.0391 5.39 0.31000 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 34.31 km. Karaburun (Izmir) 23/10/2017 00:38:56 DDA 39.0226 28.9496 7.00 0.52000 ML 0.8 Türkiye Kütahya Simav - - 23/10/2017 00:35:28 DDA 37.6386 36.0986 6.91 0.22000 ML 2.3 Türkiye Osmaniye Sumbas - - 23/10/2017 00:15:36 DDA 40.7663 27.3786 7.03 0.42000 ML 1.8 - - - - Marmara Denizi, 1.91 km. Sarköy (Tekirdag) 23/10/2017 00:07:48 DDA 36.8206 27.3110 7.06 0.24000 ML 1.9 - - - - Ege Denizi, 11.99 km. Datça (Mugla) 22/10/2017 23:59:27 DDA 39.7953 38.3521 6.99 0.11000 ML 1.8 Türkiye Sivas Imranli - - 22/10/2017 23:57:55 DDA 38.8270 25.8916 7.13 0.32000 ML 1.5 - - - - Ege Denizi, 44.82 km. Karaburun (Izmir) 22/10/2017 23:57:17 DDA 38.9775 26.5438 7.00 0.36000 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 20.82 km. Dikili (Izmir) 22/10/2017 23:56:54 DDA 39.0081 26.4988 6.99 0.22000 ML 1.7 Yunanistan Lesvos - - - 22/10/2017 22:48:54 DDA 38.1160 34.1963 6.90 0.13000 ML 1.7 Türkiye Aksaray Merkez - - 22/10/2017 21:55:31 DDA 37.2390 30.1661 6.90 0.63000 ML 1.5 Türkiye Antalya Korkuteli - - 22/10/2017 21:51:28 DDA 36.9663 27.4440 12.87 0.18000 ML 1.8 - - - - Ege Denizi, 0.48 km. Bodrum (Mugla) 22/10/2017 21:45:28 DDA 35.9095 27.3286 6.52 0.12000 ML 1.7 - - - - Ege Denizi, 82.96 km. Datça (Mugla) 22/10/2017 20:42:26 DDA 39.2548 28.1793 6.95 0.19000 ML 1.2 Türkiye Balikesir Sindirgi - - 22/10/2017 20:38:55 DDA 38.8173 26.2250 7.00 0.24000 ML 1.0 - - - - Ege Denizi, 21.13 km. Karaburun (Izmir) 22/10/2017 20:24:27 DDA 40.1073 28.0318 7.00 0.36000 ML 1.8 Türkiye Balikesir Manyas - - 22/10/2017 19:27:17 DDA 40.7871 31.0381 6.92 0.21000 ML 2.4 Türkiye Düzce Merkez - - 22/10/2017 19:22:15 DDA 39.2988 28.1370 7.00 0.49000 ML 1.6 Türkiye Balikesir Sindirgi - - 22/10/2017 18:54:22 DDA 39.0186 28.9583 7.21 0.22000 ML 1.3 Türkiye Kütahya Simav - - 22/10/2017 18:15:21 DDA 36.9526 27.6033 7.00 0.39000 ML 1.3 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 1.59 km. Bodrum (Mugla) 22/10/2017 18:12:12 DDA 36.9548 27.5920 7.07 0.21000 ML 1.9 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 1.52 km. Bodrum (Mugla) 22/10/2017 18:05:54 DDA 37.2515 28.2015 7.12 0.23000 ML 1.5 Türkiye Mugla Mentese - - 22/10/2017 17:46:22 DDA 37.2766 28.3231 9.02 0.78000 ML 1.3 Türkiye Mugla Mentese - - 22/10/2017 17:26:28 DDA 38.7400 26.3530 7.02 0.39000 ML 1.2 - - - - Ege Denizi, 8.56 km. Karaburun (Izmir) 22/10/2017 17:26:03 DDA 36.8680 27.6271 7.00 0.57000 ML 1.4 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 6.42 km. Datça (Mugla) 22/10/2017 17:24:05 DDA 38.7581 26.3005 7.00 0.26000 ML 1.1 - - - - Ege Denizi, 12.05 km. Karaburun (Izmir) 22/10/2017 17:09:08 DDA 37.9393 35.5605 7.07 0.40000 ML 1.8 Türkiye Kayseri Yahyali - - 22/10/2017 16:26:30 DDA 40.1511 33.3775 7.22 0.20000 ML 1.4 Türkiye Ankara Kalecik - - 22/10/2017 15:57:27 DDA 36.9566 27.7351 6.99 0.50000 ML 1.4 Türkiye - - - Gokova Korfezi, 4.06 km. Bodrum (Mugla) 22/10/2017 15:45:35 DDA 36.9665 42.7550 6.89 0.50000 ML 2.2 Irak Simele - - - 22/10/2017 15:38:11 DDA 38.0095 26.9185 7.00 0.91000 ML 1.3 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 3.26 km. Seferihisar (Izmir) 22/10/2017 15:31:26 DDA 40.6091 40.7578 4.55 0.79000 ML 2.5 Türkiye Erzurum Ispir - - 22/10/2017 13:57:42 DDA 37.2791 28.2420 7.53 0.55000 ML 1.9 Türkiye Mugla Mentese - - 22/10/2017 13:26:18 DDA 37.1096 28.4761 7.00 0.33000 ML 1.0 Türkiye Mugla Ula





GİRİS:



Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.



Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.



Deprem Bölgeleri Haritası'na göre, yurdumuzun %92'sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95'inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98'i ve barajlarımızın %93'ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.



Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır.



DEPREM NEDİR ?



Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.



Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.



Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.



DEPREMİN OLUŞ NEDENLERİ VE TÜRLERİ:



Dünyanın iç yapısı konusunda, jeolojik ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin desteklediği bir yeryüzü modeli bulunmaktadır. Bu modele göre, yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km.kalınlığında oluşmuş bir taşküre (Litosfer) vardır. Kıtalar ve okyanuslar bu taşkürede yer alır.Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2.900 km olan kuşağa Manto adı verilir. Manto'nun altındaki çekirdegin Nikel-Demir karışımından oluştuğu kabul edilmektedir.Yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir. Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır.



Manto genelde katı olmakla beraber yüzeyden derine inildikçe içinde yerel sıvı ortamları bulundurmaktadır.



Taşküre'nin altında Astenosfer denilen yumuşak Üst Manto bulunmaktadır.Burada oluşan kuvvetler, özellikle konveksiyon akımları nedeni ile, taş kabuk parçalanmakta ve birçok "Levha"lara bölünmektedir. Üst Manto'da oluşan konveksiyon akımları, radyoaktivite nedeni ile oluşan yüksek ısıya bağlanmaktadır. Konveksiyon akımları yukarılara yükseldikçe taşyuvarda gerilmelere ve daha sonra da zayıf zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Halen 10 kadar büyük levha ve çok sayıda küçük levhalar vardır. Bu levhalar üzerinde duran kıtalarla birlikte, Astenosfer üzerinde sal gibi yüzmekte olup, birbirlerine göre insanların hissedemeyeceği bir hızla hareket etmektedirler.









Konveksiyon akımlarının yükseldiği yerlerde levhalar birbirlerinden uzaklaşmakta ve buradan çıkan sıcak magmada okyanus ortası sırtlarını oluşturmaktadır. Levhaların birbirlerine değdikleri bölgelerde sürtünmeler ve sıkışmalar olmakta, sürtünen levhalardan biri aşağıya Manto'ya batmakta ve eriyerek yitme zonlarını oluşturmaktadır. Konveksiyon akımlarının neden olduğu bu ardışıklı olay tatkürenin altında devam edip gitmektedir.



İşte yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, birbirlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altına girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin oldukları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada olan depremlerin hemen büyük çoğunluğu bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırlarında dar kuşaklar üzerinde olusmaktadır.



Yukarıda, yerkabuğunu oluşturan "Levha"ların, Astenosferdeki konveksiyon akımları nedeniyle hareket halinde olduklarını ve bu nedenle birbirlerini ittiklerini veya birbirlerinden açıldıklarını ve bu olayların meydana geldiği zonların da deprem bölgelerini oluşturduğunu söylemistik.



Birbirlerini iten ya da diğerinin altına giren iki levha arasında, harekete engel olan bir sürtünme kuvveti vardır. Bir levhanın hareket edebilmesi için bu sürtünme kuvvetinin giderilmesi gerekir.



İtilmekte olan bir levha ile bir diğer levha arasında sürtünme kuvveti aşıldığı zaman bir hareket oluşur. Bu hareket çok kısa bir zaman biriminde gerçekleşir ve şok niteliğindedir. Sonunda çok uzaklara kadar yayılabilen deprem (sarsıntı) dalgaları ortaya çıkar.Bu dalgalar geçtiği ortamları sarsarak ve depremin oluş yönünden uzaklaştıkça enerjisi azalarak yayılır. Bu sırada yeryüzünde, bazen gözle görülebilen, kilometrelerce uzanabilen ve FAY adı verilen arazi kırıkları oluşabilir. Bu kırıklar bazen yeryüzünde gözlenemez, yüzey tabakaları ile gizlenmiş olabilir. Bazen de eski bir depremden oluşmuş ve yerüzüne kadar çıkmış, ancak zamanla örtülmüş bir fay yeniden oynayabilir.



Depremlerinin olusumunun bu sekilde ve "Elastik Geri Sekme Kuramı" adı altında anlatımı 1911 yılında Amerikalı Reid tarafından yapılmıştır ve laboratuvarlarda da denenerek ispatlanmıştır.



Bu kurama göre, herhangibir noktada, zamana bağımlı olarak, yavaş yavaş oluşan birim deformasyon birikiminin elastik olarak depoladığı enerji, kritik bir değere eriştiğinde, fay düzlemi boyunca var olan sürtünme kuvvetini yenerek, fay çizgisinin her iki tarafındaki kayaç bloklarının birbirine göreli hareketlerini oluşturmaktadır. Bu olay ani yer değiştirme hareketidir. Bu ani yer değiştirmeler ise bir noktada biriken birim deformasyon enerjisinin açığa çıkması, boşalması, diğer bir deyişle mekanik enerjiye dönüşmesi ile ve sonuç olarak yer katmanlarının kırılma ve yırtılma hareketi ile olmaktadır.



Aslında kayaların, önceden bir birim yerdeğiştirme birikimine uğramadan kırılmaları olanaksızdır. Bu birim yer değiştirme hareketlerini, hareketsiz görülen yerkabuğunda, üst mantoda oluşan konveksiyon akımları oluşturmakta, kayalar belirli bir deformasyona kadar dayanıklılık gösterebilmekte ve sonrada kırılmaktadır. İşte bu kırılmalar sonucu depremler oluşmaktadır. Bu olaydan sonra da kayalardan uzak zamandan beri birikmiş olan gerilmelerin ve enerjinin bir kısmı ya da tamamı giderilmiş olmaktadır.



Çoğunlukla bu deprem olayı esnasında oluşan faylarda, elastik geri sekmeler (atım), fayın her iki tarafında ve ters yönde oluşmaktadırlar.



FAYLAR genellikle hareket yönlerine göre isimlendirilirler. Daha çok yatay hareket sonucu meydana gelen faylara "Doğrultu Atımlı Fay"denir. Fayın oluşturduğu iki ayrı blokun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden de bahsedilebilinir ki bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faya bir örnektir.



Düsey hareketlerle meydana gelen faylara da "Egim Atımlı Fay"denir. Fayların çoğunda hem yatay, hem de düsey hareket bulunabilir.



DEPREM TÜRLERİ :



Depremler oluş nedenlerine göre degişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa baska doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "TEKTONİK" depremler olarak nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında olusurlar.Yeryüzünde olan depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "VOLKANİK" depremlerdir. Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin maydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da olusan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.



Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ" depremlerdir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.







Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kisi ölmüstür.



DEPREM PARAMETRELERİ :



Herhangibir deprem oluştuğunda, bu depremim tariflenmesi ve anlaşılabilmesi için "DEPREM PARAMETRELERİ" olarak tanımlanan bazı kavramlardan söz edilmektedir. Aşağıda kısaca bu parametrelerin açıklaması yapılacaktır.



ODAK NOKTASI (HİPOSANTR)



Odak noktası yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktadır.Bu noktaya odak noktası veya iç merkez de denir.Gerçekte , enerjinin ortaya çıktığı bir nokta olmayıp bir alandır , fakat pratik uygulamalarda nokta olarak kabul edilmektedir.



Odak noktası, dış merkez ve sismik deprem dalgalarının yayılışı



DIŞ MERKEZ (EPİSANTR)



Odak noktasına en yakın olan yer üzerindeki noktadır.Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli larak hissedildiği noktadır.Aslında bu , bir noktadan çok bir alandır.Depremin dış merkez alanı depremin şiddetine bağlı olarak çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bazen büyük bir depremin odak noktasının boyutları yüzlerce kilometreyle de belirlenebilir.Bu nedenle "Episantr Bölgesi" ya da "Episantr Alanı" olarak tanımlama yapılması gerçeğe daha yakın bir tanımlama olacaktır.



ODAK DERİNLİĞİ :



Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanınyeryüzünden en kısa uzaklığı, depremin odak derinliği olarak adlandırılır. Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir.Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir.Yerin 0-60 km.derinliğinde olan depremler sığ deprem olarak nitelenir.Yerin 70-300 km.derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir.Derin depremler ise yerin 300 km.den fazla derinliğinde olan depremlerdir.Türkiye'de olan depremler genellikle sığ depremlerdir ve derinlikleri 0-60 km.arasındadır.Orta ve derin depremler daha çok bir levhanın bir diğer levhanın altına girdiği bölgelerde olur.Derin depremler çok genis alanlarda hissedilir , buna karşılık yaptıkları hasar azdır.Sığ depremler ise dar bir alanda hissedilirken bu alan içinde çok büyük hasar yapabilirler.



EŞŞİDDET (İZOSEİT) EĞRİLERİ :



Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara denir. Bunun tamamlanmasıyla eşşıddet haritası ortaya çıkar. Genelde kabul edilmiş duruma göre, eğrilerin oluşturduğu yani iki eğri arasında kalan alan, depremlerden etkilenme yönüyle, şiddet bakımından sınırlandırılmış olur. Bu nedenle depremin şiddeti eşşiddet eğrileri üzerine değil, alan içerisine yazılır.



ŞİDDET :



Herhangibir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet depremin kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru bilgi vermemekle beraber, deprem dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen etkenlere bağlı olarak yansıtır.



Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen etkileri sonucunda ve uzun yılların vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak hazırlanmış olan "Şiddet Cetvelleri"ne göre değerlendirilmektedir. Diğer bir deyişle "Deprem Şiddet Cetvelleri" depremin etkisinde kalan canlı ve cansız herşeyin depreme gösterdiği tepkiyi değerlendirmektedir. Önceden hazırlanmış olan bu cetveller, her şiddet derecesindeki depremlerin insanlar, yapılar ve arazi üzerinde meydana getireceği etkileri belirlemektedir.



Bir deprem oluştuğunda, bu depremin herhangibir noktadaki şiddetini belirlemek için, o bölgede meydana gelen etkiler gözlenir. Bu izlenimler Şiddet Cetveli'nde hangi şiddet derecesi tanımına uygunsa, depremin şiddeti, o şiddet derecesi olarak değerlendirilir. Örneğin; depremin neden olduğu etkiler, şiddet cetvelinde VIII şiddet olarak tanımlanan bulguları içeriyorsa, o deprem VIII şiddetinde bir deprem olarak tariflenir. Deprem Şiddet Cetvellerinde, şiddetler romen rakamıyla gösterilmektedir. Bugün kullanılan batlıca şiddet cetvelleri değiştirilmiş "Mercalli Cetveli (MM)" ve "Medvedev-Sponheur-Karnik (MSK)" şiddet cetvelidir. Her iki cetvelde de XII şiddet derecesini kapsamaktadır. Bu cetvellere göre,şiddeti V ve daha küçük olan depremler genellikle yapılarda hasar meydana getirmezler ve insanların depremi hissetme şekillerine göre değerlendirilirler.



VI-XII arasındaki şiddetler ise, depremlerin yapılarda meydana getirdiği hasar ve arazide oluşturduğu kırılma, yarılma, heyelan gibi bulgulara dayanılarak değerlendirilmektedir.



MAGNİTÜD :



Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof.C.Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır. Prof .Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerlestirilmis özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin "magnitüdü" olarak tanımlamıştır. Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir(31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).



Magnitüd, aletsel ve gözlemsel magnitüd değerleri olmak üzere iki gruba ayrılabilmektedir.



Aletsel magnitüd, yukarıda da belitildiği üzere, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyod değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim dalgaları ve gerekse yüzey dalgalarından hesaplanılmaktadır.



Genel olarak, hacim dalgalarından hesaplanan magnitüdler (m), ile yüzey dalgalarından hesaplanan mağnitüdler de (M) ile gösterilmektedir. Her iki magnitüd değerini birbirine dönüştürecek bazı bağıntılar mevcuttur.



Gözlemsel magnitüd değeri ise, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının incelenilen bölgeden bölgeye değiştiği de gözönünde tutulmalıdır.



Gözlemevleri tarafından bildirilen bu depremin magnitüdü depremin enerjisi hakkında fikir vermez. Çünkü deprem sığ veya derin odaklı olabilir. Magnitüdü aynı olan iki depremden sığ olanı daha çok hasar yaparken, derin olanı daha az hasar yapacağından arada bir fark olacaktır. Yine de Richter ölçeği (magnitüd) depremlerin özelliklerini saptamada çok önemli bir unsur olmaktadır.



Depremlerin şiddet ve magnitüdleri arasında birtakım ampirik bağıntılar çıkarılmıştır. Bu bağıntılardan şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir.