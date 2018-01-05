Son depremler Van ve Muğla'da deprem mi oldu merkezi neresi kaç şiddetinde Kandilli açıkladı

Son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden bir sondakika açıklaması geldi. Van ve Muğla'da bu sabah bir deprem meydana geldi. Milyonlarca kişi "Van ve Muğla'da yine deprem mi oldu merkezi neresi kaç şiddetinde? " gibi soruların yanıtlarını ararken konu ile ilgili detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Alınan son deprem bilgisine göre, Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca İstanbul ve Ege'de hissedilen şiddetli bir deprem de meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Van ve Muğla'da yaşanan deprem ile ilgili ayrıntıları verdi. İşte günün son depremleri ve deprem ile ilgili merak edilenler...





Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, gece saat 01.03 sıralarında merkez üstü Mollakasım Mahallesi’nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu belirtildi.







MUĞLA'DA DERPEM



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.33'te merkez üssü Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





#DEPREM

KAVAKCALI-ULA (MUGLA) https://t.co/NVJrvfVoCk

05.01.2018, 07:33:17 TSİ

Büyüklük: 4.0

Derinlik: 8.5 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 5 Ocak 2018

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



Depremler nasıl oluşur ?



Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma yada kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.







Deprem çeşitleri



1. Tektonik Depremler:İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara Tektonik Depremler adı verilir. Gerek şiddet gerekse etki alanı bakımından en önemli ve en yıkıcı olan depremlerdir. Yeryüzünde olan depremlerin % 90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir.



2. Volkanik Depremler: Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.



3. Çöküntü Depremleri: Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan bloğunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Özellikle karstik sahalarda görülürler. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesindeki karstik mağaraların tavan kısımlarının çökmesi ile meydana gelirler.