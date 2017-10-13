Sosyal medya linci intihara sürükledi

Üniversitede Psikoloji okuyan son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Y.D., 6-8 Ekim’de Bolu Şirinyazı Gölet’inde yapılan ‘Interrail Türkiye Kampı’na katıldı. Y.D, kampta daha önceden tanıştığı K.B. ile tartıştı. İddialara göre K.B.’nin erkek arkadaşı C.K da tartışmaya katıldı ve Y.D.’yi darp etti. Yaşanan olaylardan sonra Y.D., olay yerine gelen Jandarmaya şikayette bulundu. Y.D. kampta yaşadıklarını sosyal medya hesabından şöyle anlattı: Daha önce K.B. ile sözlü münakaşa yaşadık. Kampta beni görünce yanıma gelerek beni rahatsız etti. Daha sonra arkadaşı olan C.K. da ‘O... senin burada ne işin var? Senin gibi kadına kadın denmez..’ diyerek saçımdan tuttu ve boynumu tırmaladı. Olay yerine Jandarma çağırdık. Sol kolumda morarma ve boynumda çizikler vardı. Hemen Jandarmaya şikayette bulundum.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTULDU

Y.D. bu paylaşımdan sonra sosyal medya üzerinden de saldırıya uğradı. K.B. ile C.K. ve onların arkadaşları Y.D. hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaya başladı. Y.D. bu paylaşımlar için de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak günlerdir devam eden sosyal medya lincine dayanamayan genç kız, ilaç içerek intihara kalkıştı. Sosyal medyada, ‘Her yerde resimlerimle dalga geçiyorsunuz. Dayanamıyorum’ yazan genç kızın paylaşımından sonra ev arkadaşı odasına girince Y.D.’yi baygın bir halde buldu. Hastaneye kaldırılan genç kız yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi olmayan Y.D. ‘Bunu bana yaşatanlardan adalet önünde hesap soracağım’ dedi.