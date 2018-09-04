Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Sosyal medyadan PKK propagandasına 1 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de sosyal medya hesabından PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hanifi K. (29), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Hanifi K. ile avukatı hazır bulundu. Sosyal medya hesabından iddia edildiği gibi terör örgütü PKK'yı övücü videolar paylaşmadığını ve örgütle alakası olmadığını öne süren Hanifi K., beraatini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Hanifi K.'yi 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Kalaşnikof'un Rus ordusu için ürettiği araçlar

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

Emine Erdoğan Kırçın yalası'nda

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA