Soyağacı sorgulama işlemi E devlet’ten Alt Üst Soyağacı nasıl sorgulanır? Vatandaşların sıkça araştırdığı konuların başında gelen Soy Ağacı sorgulama işlemlerini adım adım haberimizden takip edebilirsiniz. E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu hizmetine halen daha çok yoğun bir talep olduğu için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam edebiliyor. Bu durumda E Devlet sistemi siz bu uyarıyı verebilir; "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir… Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."

E DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi adresi olan https://www.turkiye.gov.tr yi açarak, TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra karşınıza çıkacak "Hizmetler" adlı bölüme gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde göreceğiniz "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" seçeneğini seçin ve soyağacınızı çıkartın.

1. İlk olarak E Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr adresini açarak, sisteme 11 haneden oluşan TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. E Devlet üyeliğiniz yoksa bu işlemi gerçekleştiremezsiniz.

2. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama motoruna "Soyağacı" kelimesini yazarak aratın.

3. "Soyağacı" kelimesini arattıktan sonra karşınıza gelen sayfadan, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazısına tıklayarak açılan sayfaya gidin.

4. Açılan sayfada size ait olan alt-üst soy bilgisini görebilirsiniz, eğer soyağacı bilgilerinizi kaydetmek istiyorsanız açılan belgenin sağ üst köşesinden soyağacınızı "yazdır" a basarak kağıda baskı yapabilirsiniz.

SORGULAMA SIRASINDA YOĞUNLUK OLABİLİR

E Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk sebebiyle küçük aksaklıklar yaşanabilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu hizmetine halen daha çok yoğun bir talep olduğu için sistemde yavaşlık yaşanmaya devam edebiliyor. Bu durumda E Devlet sistemi siz bu uyarıyı verebilir;

"Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir… Bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçeceksiniz."

SİSTEME GÜNLÜK KOTA GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sisteme günlük kota getirileceğini aktarmıştı. Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız.”

ÇİFT VATANDAŞLIK FIRSATI

Birçok vatandaş E Devlet'te başlatılan ‘soyağacı sorgulama’ hizmetinden kökenleriyle ilgili bilgiler elde etti. Bazı kişiler aslında göçmen olmadıklarını, bazıları ise Bulgar ya da Boşnak göçmeni olduğunu öğrendi. Özellikle Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan ve Romanya göçmeni olduğunu öğrenen vatandaşlar, çifte vatandaşlık almak için hemen harekete geçti. Bulgaristan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Romanya çifte vatandaşlık veriyor. Yunanistan ise Mübadele Anlaşması gereği vatandaşlık vermiyor. Ancak annenin, babanın, dedenin, anneannenin ya da babaannenin ‘Yunan kimliği’ olan kişilere vatandaşlık yolu açılabiliyor. Çifte vatandaşlık almak isteyen kişiler bizzat kendileri ya da bu işi yapan hukuk büroları aracılığıyla ülkelerin Adalet, Dışişleri ya da İçişleri Bakanlıkları veya konsolosluklara başvuruyor.

Türkiye'nin 5'te 1'i "alt-üst soyu"nu öğrendi

İnternetten 8 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanan ve yoğun talep nedeniyle 5 gün geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu", 14 Şubat gece yarısı yeniden kullanıma açıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam eden "alt-üst soy raporu" hizmetinde, son bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi.

Son açıklanan verilere göre 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 5'te 1'i, söz konusu hizmet üzerinden "alt-üst soyu"nu öğrenmiş oldu.