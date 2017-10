SSK sorgulama ekranı! TC no ile SGK hizmet dökümü sorgulama SGK borç sorgulama SGK hizmet dökümü nasıl alınır merak edilen konular arasında yerini alıyor. SGK sorgulamasını TC kimlik no ile kolayca yapabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden birçok sorgulamayı yapabiliyor. 4A, 4B, 4C hizmet dökümü listesini SSK sorgulama ile görebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlayan bir sistem oluşturmuştur. SGK hizmet dökümü sorgulaması yapmak için haberimizdeki bilgilerden faydalanabilirsiniz.