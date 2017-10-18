SSK sorgulama ekranı! TC no ile SGK hizmet dökümü sorgulama

SGK hizmet dökümü nasıl alınır? SGK borç sorgulama, ne zaman emekli olurum gibi konular vatandaşlar için merak konusu. Bu soruların yanıtlarını almak için internet üzerinden işlem yapılabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak yapılabilmesini sağlayan bir sisteme sahiptir. Bu sistemde ne zaman emekli olurum, SGK hizmet dükümü bilgisi, BAĞKUR borç sorgulaması, işe giriş bildirgesi, provizyon sorgulama gibi birçok sorgulama hizmeti bulunmaktadır. Özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kurumda çalışan vatandaşlarımız SGK prim sorgulama ve prim gün sayısını öğrenme gibi işlemlerini sürekli kontrol edebilirler.

SSK Sigorta Sorgulama hakkında bilgiler

SSK sigorta sorgulama işlemi hem E-Devlet üzerinden hem de E-SGM üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet üzerinden yapacağınız işlemler için E-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. E-Devlet şifrenizi PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden;

E-devlet üzerinden sigorta sorgulama işlemi için verdiğimiz ilgili linke tıklayınız. Açılan sayfada sizden kimlik doğrulama işlemi yapmanız istenecektir. Kimlik doğrulama işleminizi TC kimlik numaranız ve şifreniz ile yaptıktan sonra sorgula butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-SGM üzerinden;

Bu sistemde sizden şifre yerine TC kimlik numaranız, cilt numaranı, doğum iliniz gibi kimlik bilgileriniz istenecektir. Kimlik bilgilerinizi girdikten sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmeniz için bir e-Devlet şifrenizin bulunması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz bulunmuyor ise bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların her türlü hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlayan bir sistem oluşturmuştur. Bilindiği üzere tüm Sosyal Güvenlik Kurumları tek çatı altında birleştirilerek SGK adını almıştır. İşçi, memur ve diğer pozisyonlarda çalışan her türlü meslek icraatçısı da çalışan olarak değerlendirilmektedir. Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız SGK tarafından sunulan her türlü hizmetten etkin bir biçimde yararlanabilmektedir. Bu anlamda turkiye.gov.tr üzerinden sunulan ve tüm çalışanların rutin olarak gerçekleştirdikleri sorgulamalar ile çalışanların sorgulama yapmalarına imkan sunulmaktadır.

Bu sorgulama içerikleri arasında ne zaman emekli olurum, sgk hizmet dükümü bilgisi, bağkur borç sorgulaması, işe giriş bildirgesi, provizyon sorgulama gibi birçok sorgulama hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetlerin asıl amacı internet üzerinden kolaylıkla bilgi alabilmektir. Özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir kurumda çalışan vatandaşlarımız SGK prim sorgulama ve prim gün sayısını öğrenme gibi işlemlerini sürekli kontrol ederler. Burada asıl amaç primlerin düzenli bir biçimde yatırılıp yatırılmadığını öğrenmektir. Bunun yanında emeklilik sorgulama işlemleri de toplam prim gün sayısını öğrenme, emeklilik yaşı öğrenme ve ne kadar prim yatarsa emekli olabilirim sorularına cevap arama için yapılan sorgulamalardır. 4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, e-Devlet üzerinden sigorta türüne göre dilediği sorgulamayı gerçekleştirebilir.

SGK Borç İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

SGK borç işlemleri için kişilerin SGK tarafından oluşturulan web tahsilat servisinin kullanılması gerekmektedir. Web tahsilat servisi resmi olarak SGK ödeme sistemidir. Üstelik sadece ödeme için değil, kişilerin mevcut borçlarını görüntülemesi için de gerekli yardım sağlamaktadır. Bu açıdan kişilerin ilk olarak SGK web tahsilat servisi üzerinden SGK borç sorgulama yapması gerekmektedir. SGK borç sorgulama aracılığı ile borçlar öğrenildikten sonra ise borçların ödenmesi için ekranda yer alacak ödeme adımlarının takip edilmesi gerekmektedir.

SSK prim sorgulama sonrasında eğer kişilerin borcu bulunuyorsa, ekranda tüm borçlar ile ilgili detaylar yayınlanacaktır. Böylece hem borç bilgisinin alınması hem de borç dökümü incelenmesi sonrasında ödeme yapılması oldukça kolaydır. Gerekli tüm altyapı SGK tarafından sağlanmış ve web tahsilat servisi aracılığı ile kişilere kullanım sunulmuştur. SGK borç sorgulama sonrasındaki ödeme işlemlerinde kişilerin kredi kartını kullanması gerekmektedir. Kredi kartı üzerinden yapılacak ödemeler ile birlikte borçlar kapatılabilecektir.

SGK'nın 4A bünyesinde var olan SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) daha önceleri tek başına bir kurum iken SSK daha sonraları SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) bünyesinde yer almaya başlamıştır.

SSK Sorgulamaları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C olarak üç grupta ele alınan sigorta sahipleri, E-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmektedir. E-Devlet üzerinden ücretsiz bir şekilde sunulan bu hizmetten E-Devlet üyeliği olan herkes yararlanabilmektedir.

SSK Sorgulamaları İle Neler Öğrenilir?

SSK sorgulama yapan bir vatandaş, ne kadar prim ödendiğini, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığı, toplam SSK gün sayısını, ay içerisinde ne kadar günün ödendiğini öğrenebilmektedir. Bunun yanında emekli olan kişilere yönelik de pek çok sorgulama bulunmaktadır. Emekli olan kişilerin ne kadar emekli maaşı aldığı, adres ve bilgilerin güncellenebildiği, emekli belgesi alma gibi sorgulamalar yapılabilmektedir. SSK prim sorgulaması yaparken sorgulama ekranında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli olacaktır. Sorgulamanızın ardından tüm bilgiler size sunulacaktır.

T.C. kimlik numarası ile SSK sorgulama internet üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor. SSK sorgulamaları sonucunda bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için T.C. kimlik numaranıza ihtiyacınız var.

SGK sorgulamasını TC kimlik no ile kolayca yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulaması yapmak için haberimizdeki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden birçok sorgulamayı yapabiliyor. 4A,4B,4C hizmet dökümü listesini SSK sorgulama TC no ile görebilirsiniz.