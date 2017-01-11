Van'da aşırı soğuk nedeniyle boruları patlayan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, akan suların donmasıyla "buz kulesi"ne dönüştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi Van'da gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu.

Yüksek kesimlerde etkisini iyice hissettiren soğuk hava hayatı zorlaştırdığı gibi ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Aşırı soğuklar nedeniyle Özalp ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde bulunan su deposunun boruları patladı.

Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde 4 katlı su deposunda patlayan borulardan akan suların donması, ortaya "buz kulesi"ni andıran görüntüler çıkardı.

Donan sulardan dolayı tamamen buzla kaplanan su deposunun en alt katında eskimo evlerini aratmayan bir görüntü oluşurken, içeri giren çocuklar farklı bir mekanda oyun oynamanın tadını çıkardı.

Mahallede su sıkıntısı

Sarıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk hava nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi.

Mahallenin su ihtiyacının karşılandığı su deposunun tamamen buz tuttuğunu, vatandaşların suyu doğal kaynaktan beslenen çeşmeden karşıladığını ifade eden Zengin, "Buranın kışı çok çetin geçiyor. Depodan da su sızıyor. Bundan dolayı depo buz tutmuş. Mahalle halkı soğuk nedeniyle zor günler yaşıyor." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Nuri Avcı da çevresi buz tutan su deposunun ilginç görüntüler oluşturduğunu belirterek, "Geceleri 10 dakika bile dışarıda kalamıyoruz. Hava çok soğuk. Sürekli soba yakmak zorunda kalıyoruz. Çok zorlanıyoruz." diye konuştu.