Sular ne zaman gelecek İSKİ İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? Vatandaşlar internet üzerinden suların kesildiği bölgeleri araştırıyor. Peki İstanbul’a sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi'nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bahçelievler'in Bahçelievler Mahallesi'nde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bayrampaşa’nın Yıldırım Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un Büyükçekmece, Bahçelievler, Bayrampaşa, Kartal, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerde bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Büyükçekmece'nin Kumburgaz Mahallesi'nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bahçelievler'in Bahçelievler Mahallesi'nde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Bayrampaşa’nın Yıldırım Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Sultangazi'nin Habipler Mahallesi’nde, içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ilçelerden Silivri'nin Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer alan ilçelerinden Kartal'ın Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım yapılıyor. Çalışmanın tahmini olarak 02.08.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülüyor.

İSKİ ARIZA TELEFONU NEDİR?

Su kesintisi gündelik hayatta işlerimizi aksatan büyük bir problem olduğunu ve işlerimizi aksatan bir problem olduğunu söylersek yalan söylemiş olmayız. Ve bu su kesintisi ve su arızaları hakkında 7 gün 24 saat ulaşabileceğimiz, su kesintileri hakkında bilgi alabileceğimiz ve tahmini kesinti süresini öğrenebileceğimiz, ayrıca abonelik işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz bir numara mevcut. 185’i tuşlayarak bu hizmetlerin hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Ve bölgenizde ki yaşanan su arızalarını, tesisat problemleri İski’ye bildirebilirsiniz ve profesyonel yardım alabilirsiniz. Ayrıca www.iski.gov.tr adresine girerek, hem online bir şekilde su faturanızı ödeyebilirsiniz hem de kesintiler hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ayrıca yukarıda verdiğim site üzerinden ülkemizde şehir şehir su teknik kalite raporlarını görüntüleyebilirsiniz ve fazla gelen faturanız için dilekçe gönderip fatura itirazı yapabilirsiniz. İstanbul dışı aramalar için İski’ye 0212 185 00 00 numarasını tuşlayarak ulaşabilirsiniz!