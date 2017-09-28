Sultangazi'de silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 137. Sokak'ta iki grup arasında meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada aynı gruptan olan ve sokakta esnaflık yapan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlardan bazılarının kaçtığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delilleri toplayarak kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir gördü tanığı, “6 kişi geldi sıktı, 4 kişiye sıktı. Bir tanesi kahveciydi. Sonra gittiler. 4 yaralı vardı” dedi.