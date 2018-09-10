Sümela’da 900 bin tonluk kaya temizliği

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli inanç turizmi merkezlerinden olan Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projeleri kapsamında, yamaçta tehlike arz eden 630 bin ton kayanın da kontrollü kırılmasıyla toplam 900 bin ton kaya temizliği yapıldı.Yaklaşık 10 milyon lira maliyetli projeler kapsamında onlarca kişiden oluşan ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Güçlendirme çalışmaları çerçevesinde, manastırın bağlı olduğu yamaçta tehlike arz eden kayaların bulundukları yerden düşürülmesine ilişkin yamaç temizliği ve destekleme çalışmaları gerçekleştirildiğini aktaran İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, “Bu doğrultuda 400 metrekaresi yüksek dayanımlı çelik tel olmak üzere, yamacın bin 800 metrekarelik kısmına çelik tel ağ gerildi. 7 bin 200 metrekarede serbest yamaç temizliği yapıldı. Bu çalışmaları 10’u dağcı 30 kişilik ekip gerçekleştirdi.” diye konuştu. Manastırın dış bölümünde bulunan kemerlerinin çalışmalar sırasında zarar görmemesi için 50 ton çelik kullanılarak koruma yapısı inşa edildiğini vurgulayan Ayvazoğlu, giriş avlusunun 400 metrekarelik bölümüne malzeme düşmesi riskine karşı çelik sekme bariyer çekildiğini ve malzemelerin manastıra naklinin de kurulan iki teleferikle sağlandığını belirtti. Çalışmaların birinci kısmının tamamlanmasıyla manastırın, ziyaretçilerin ana girişe kadar gelmelerine imkan verecek şekilde açılmasının planlandığını sözlerine ekleyen Ayvazoğlu, bu sezon Manastırarekor sayıda ziyaretçi beklediklerini de söyledi.