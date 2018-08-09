Sümeyra Merve Kılınç kimdir nereli kaç yaşında Cumhurbaşkanı danışmanı Sümeyra Merve Kılınç ailesi kim

Sümeyra Merve Kılınç kimdir nereli kaç yaşında Cumhurbaşkanı danışmanı Sümeyra Merve Kılınç evli mi ailesi kim soruların yanıtları merak konusu oldu. Sümeyra Merve Kılınç, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görevlendirilmesiyle birlikte birçok vatandaşın araştırdığı isim oldu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp konusunda eğitim alan Sümeyra Merve Kılınç, yeni dönemde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev alacak. Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu. İşte Sümeyra Merve Kılınç ile ilgili merak edilenler



SÜMEYRE MERVE KILINÇ KİMDİR?



Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu.



2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.