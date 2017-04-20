Süper Loto 20 Nisan çekiliş sonuçları sorgula Milli Piyango 2017

Süper Loto 20 Nisan 2017 Perşembe çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 496. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayınla yapılacak ve sonuçlar açıklanacak. Süper Loto 20 Nisan 496. hafta çekiliş sonuçları MPİ giriş ile sonuç sorgulama ekranı kazanan numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. 20 Nisan Perşembe çekilişinde, Süper Loto’da 6 bilen çıktı mı? Büyük ikramiye kaç lira oldu? 5 bilen kaç lira aldı? sorularının cevabı ve MPİ giriş ile sonuç sorgulama ekranı. Süper Loto çekilişi canlı yayınını saat 21.15’te aşağıdaki sorgulama ekranı linkine tıklayarak izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO 20 NİSAN 496. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığı an buradan bakabilirsiniz.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (13 NİSAN) SONUÇLARI

Süper Loto 13 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar 04, 11, 30, 41, 47 ve 51 oldu. Süper Loto’da 6 bilen 2 kişi oldu ve ikramiye sahipleri MERSİN / ERDEMLİ - KAYSERİ / KOCASİNAN’dan çıktılar. 6 bilen 2 kişi 13.010.889,15 TL, 5 bilen 135 kişi 12.844,00 TL, 4 bilen 8.691 kişi 213,80 TL, 3 bilen 193.309 kişi ise 16,65 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle makineye otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç ya da dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır.

SÜPER LOTO’DA 6 TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?

Süper Loto’da 6 tutturma ihtimalini merak edenler bu soruya cevap arıyor. 3, 4, 5, 6 tutturma ihtimallerine bakacak olursak 1 kolon oynadığımızda yani 2 liralık süper loto oynamamız durumunda tutturma ihtimallerimiz 54 top arasından;

3 tutma olasılığı: 1/75

4 tutma olasılığı: 1/1.526

5 tutma olasılığı: 1/89.678

6 tutma olasılığı: 1/25.827.165

Yani büyük ikramiyeyi bilme ihtimali 25.827.165’te bir ihtimaldir. Görüldüğü üzere 6 bilen bir kişi yaklaşık 25 milyonda bir ihtimali gerçekleştirmiş sayılır. Tabi bu sadece bir adet kolon oynaması durumunda geçerlidir. Eğer ki kişi birden fazla kolon oynarsa bilme olasılığı daha düşük olacaktır. Yani 5 kolon Süper Loto oynayan birisi 5/25.827165 ihtimalle Süper Loto’yu tutturur.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Tüm dünyada oynanan ve ülkemizde de çok tutulan oyun, Süper Loto 6/54 adıyla da bilinir. Her Perşembe saat 21.15’te çekilişi yapılan oyunun sonuçları aynı gün 21.30’da ilgili birimler tarafından duyurulur. Cuma sabahından Perşembe akşamına kadar istenilen zaman aralığında oynanabilen oyun için yapılan istatistiklerle Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar tutulmaktadır.

Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir.

18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir.

Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

SÜPER LOTO KOLAN FİYATI NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı artırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 2 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 12 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL