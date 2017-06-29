Süper Loto 29 Haziran çekiliş sonuçları bilet sorgulama çıkan numaralar

Süper Loto sonucu 29 Haziran 2017 çekiliş sonuçları sorgulama sistemi haberimiz içerisinde sizlerle. Süper loto 10. Kez devretti ve 25 milyon 66 bin liraya ulaştı. Süper Loto’da büyük ikramiye kaç lira? Süper Loto’da 6 bilen oldu mu? Kazandıran numaralar neler? 5 bilen kaç lira aldı? gibi soruların cevabı şans oyununun meraklıları tarafından araştırılıyor. Süper Loto 29 Haziran 2017 Perşembe çekiliş sonuçları MPİ giriş ile sorgulama ekranı, kazanan numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 506. hafta Süper Loto çekilişi Ankara Balgat binasında gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.15’te başlıyor ve 21.45’te son buluyor. Sonuçlarda bu saatten itibaren duyuruluyor.

SÜPER LOTO 29 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto ikramiyesi adeta çıldırdı! Süper Loto tam 11.kez devretti! 29 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 30.453.075,89 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 156 kişi 10.744,90 TL, 4 bilen 9.547 kişi 189,00 TL, 3 bilen 194.575 kişi ise 15,95 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (22 HAZİRAN) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

22 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı. Kazandıran numaralar neler oldu? Büyük ikramiye yeniden devretti! 6 bilen kimse çıkmadı 25.066.109,96 TL değerindeki büyük ikramiye toplamda onuncu kez devretmiş oldu! 5 bilen 113 kişi 12.003,30 TL, 4 bilen 7.529 kişi 193,65 TL, 3 bilen 167.014 kişi ise 15,05 TL değerinde ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle makineye otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç ya da dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır.

SÜPER LOTO’DA 6 TUTTURMA İHTİMALİ NEDİR?

Süper Loto’da 6 tutturma ihtimalini merak edenler bu soruya cevap arıyor. 3, 4, 5, 6 tutturma ihtimallerine bakacak olursak 1 kolon oynadığımızda yani 2 liralık süper loto oynamamız durumunda tutturma ihtimallerimiz 54 top arasından;

3 tutma olasılığı: 1/75

4 tutma olasılığı: 1/1.526

5 tutma olasılığı: 1/89.678

6 tutma olasılığı: 1/25.827.165

Yani büyük ikramiyeyi bilme ihtimali 25.827.165’te bir ihtimaldir. Görüldüğü üzere 6 bilen bir kişi yaklaşık 25 milyonda bir ihtimali gerçekleştirmiş sayılır. Tabi bu sadece bir adet kolon oynaması durumunda geçerlidir. Eğer ki kişi birden fazla kolon oynarsa bilme olasılığı daha düşük olacaktır. Yani 5 kolon Süper Loto oynayan birisi 5/25.827165 ihtimalle Süper Loto’yu tutturur.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Tüm dünyada oynanan ve ülkemizde de çok tutulan oyun, Süper Loto 6/54 adıyla da bilinir. Her Perşembe saat 21.15’te çekilişi yapılan oyunun sonuçları aynı gün 21.30’da ilgili birimler tarafından duyurulur. Cuma sabahından Perşembe akşamına kadar istenilen zaman aralığında oynanabilen oyun için yapılan istatistiklerle Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar tutulmaktadır.

Her hafta 6 bilen olmadığı için Süper Loto bazı dönemlerde bir diğer haftaya devir yapar. İkramiyenin katlanarak artması oyuncuların da artması ile neticelenir. Katılımcı sayısının artması dağıtılacak ikramiyenin de artması anlamına gelir.

18 yaşından küçükler Süper Loto 6/54 oynayamazlar. Süper Lotoda En Çok Çıkan Sayılar arasında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları gelmektedir.

Tekli rakamların dışında ikili kombinasyonlarda en çok çıkan sayılar;

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL’dir. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı artırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 2 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 12 TL’yi ödersiniz.

OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL