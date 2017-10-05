Süper Loto 5 Ekim çekiliş sonuçları! Süper Loto sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr

Süper Loto sonuçları 5 Ekim çekişi Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Süper Loto bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle. Süper Loto sonuçları merakla araştırılıyor. Vatandaşlar her hafta şans oyunlarını oynayıp, kazanmayı umut ediyorlar. Milli Piyango İdaresi her hafta canlı yayın ile resmi internet sitesi mpi.gov.tr üzerinden çekilişi yayınlıyor. 6 bilen oldu mu? Süper Loto 21 Eylül çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 bilen kimsenin olmadığı duyurmuştu. 28 Eylül’de yapılan çekilişte de 6 bilen kimse olmadı ve büyük ikramiye yeniden devretti. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte Büyük ikramiye 3.388.046,45TL olarak belirlendi. Süper Loto 519. hafta kazandıran numaralar; 2, 3, 5, 22, 24, 25 oldu. 5 bilen 76 kişi 7 bin 357 lira yirmi beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 919 kişi 153 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 77 bin 512 kişi 13 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacaklar. Süper Loto 5 Ekim sonuçları bilet sorgulama ekranı haberimiz içerisinde sizlerle olacak. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Vatandaşlar zengin olma umuduyla belirtilen belirli günlerde düzenlenen şans oyunlarını oynuyorlar.

İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gereklidir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA (28 EYLÜL) SONUÇLARI

Süper Loto 519. hafta kazandıran numaraları; 2, 3, 5, 22, 24, 25 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde yukarıdaki çıkan altı sayıyı doğru tahmin eden olmayınca 3 milyon 388 bin 46 lira 45 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ve bilenlerin sayısı ise şöyle; 5 bilen 76 kişi 7 bin 357 lira yirmi beşer kuruş, 4 bilen 3 bin 919 kişi 153 lira yetmişer kuruş, 3 bilen 77 bin 512 kişi 13 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacaklar.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişi sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 bilen talihliler ve 4 bilen talihliler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihli kişiler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Süper Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki haftaya verilmek üzere devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gereklidir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğramış olan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir. Loto bayileri tarafından ya da Milli Piyango şubeleri tarafından talihlilere ödenecek olan ikramiyelerin süreleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.