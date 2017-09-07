Süper Loto 7 Eylül 2017 çekiliş sonuçları Süper Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu merak edilen konular arasında. Süper Loto her Perşembe yayınlanıyor. Şans oyunu oynayan vatandaşlar bu oyuna da oldukça ilgi gösteriyorlar. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilmektedir. Özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenir. Süper Loto oyununda bugün 516'ncı hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 6 bilen kimse çıkmadığı için bu haftaya toplam 17 milyon 384 bin 871 lira 98 kuruş devretti. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye dışında kazandıran numaralar 4, 9, 26, 30, 37 ve 50 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye tutarı bu haftaya devretti. Çekiliş ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 79 talihli 12 bin 114 lira 80 kuruş, 4 bilen 5 bin 254 talihli 195 lira 85 kuruş ve 3 bilen 113 bin 296 talihli 15 lira 65 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Süper Loto çekilişinde toplam 3 milyon 759 bin 147 lira 50 kuruş ikramiye dağıtımı yapıldı. Elde edilen hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 719 bin 118 lira 44 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 518 bin 847 lira 76 kuruş aktarım yapıldı. 7 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve detayları haberimizde...





SÜPER LOTO 31 AĞUSTOS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto 31 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto tam 8.kez devretti ve 17.384.871,98 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 79 kişi 12.114,80 TL, 4 bilen 5.254 kişi 195,85 TL, 3 bilen 113.296 kişi ise 15,65 TL ikramiye kazandılar.





SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi sonucunda büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. Talihliler tarafından almaya hak kazanılan ikramiyeler, bir yıl içinde alınmalıdır. Bir yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Milli Piyango şubeleri ya da loto bayiler tarafından talihli kişilere ödenecek olan ikramiyeler için süreler, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto kuponu 6 kolondan meydana gelir. Her kolonda 1'den 54'e kadar sayılar yer alır. Bu sayılar içerisinden 6 tanesi seçilir ve işaretlemesi yapılır. Böylece bir kolon oynanmış olur. Çekiliş için bir sınır yoktur. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Doldurulan her kolon ücretlendirilir. Kolonlar üzerinden işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve işaretleme işleminde kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Süper Loto kuponunda oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.



Süper Loto kuponunun arka kısmına ad ve soyad yazılarak imza atılmalıdır. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda kanıt niteliği taşıyacaktır.



SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki haftaya verilmek üzere devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gereklidir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğramış olan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir. Loto bayileri tarafından ya da Milli Piyango şubeleri tarafından talihlilere ödenecek olan ikramiyelerin süreleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.