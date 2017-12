Süper Loto çekiliş sonuçları 28 Aralık 2017 Milli Piyango Süper Loto çekilişi bilet sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 28 Aralık 2017 Milli Piyango Süper loto çekilişinde kazandıran numaralar neler Süper Loto çekilişi için satın alınan biletler Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfası üzerinden nasıl sorgulanacak soruları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Alınan son bilgliere göre, Süper Loto’da bugün 532’nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. Yedinci devrini gerçekleştiren büyük ikramiye, 15 milyona yaklaştı. Büyük ikramiyenin verilemediği çekilişte diğer talihlilere kazandıran sayılar ise 4, 7, 27, 35, 36 ve 40 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye verilemedi. Çekiliş ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 58 talihli 13 bin 808 lira 25 kuruş, 4 bilen 5 bin 173 talihli 166 lira 75 kuruş ve 3 bilen 107 bin 395 talihli de 13 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte toplam 3 milyon 145 bin 527 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 2 milyon 272 bin 627 lira 83 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 270 bin 920 lira 42 kuruş aktarım yapıldı. İşte 28 Aralık 2017 Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı...



SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak perşembe akşamları yapılıyor. Saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45'te sona eriyor. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlar vatandaşlara duyuruluyor. Çekiliş sonuçları en geç 21:45'te www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanıyor.



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

21 Aralık tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta; 6 bilen kimse çıkmadı ve 7.kez devir gerçekleşti. Devreden miktar ise 14.866.236,63 TL oldu. 5 bilen 58 kişi 13.808,25 TL, 4 bilen 5.173 kişi 166,75 TL ve 3 bilen 107.395 kişi 13,80 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Çekiliş kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Sayılardan 6 tanesi seçilip işaretlenerek, bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret ödenir.



Çekilişlerde ikramiye kazananların bir yıl içinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, yırtılmış biletlere de ikramiye ödenmez. Talihlilere ikramiye ödenebilmesi için çekilen sayılar, bilet güvenlik numarası, bilet arka yüzündeki seri numaranın açık olarak okunması gerekir.







SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto kuponunda 6 kolon yer alır. Kolonlarda 1'de 54'e kadar sayılar bulunur. Her kolon içerisinden 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Çekiliş için bir sınırlama yoktur. İstenilen sayıda kolon doldurulup çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken dik olarak yapılmalıdır. İşaretlemeler kırmızı kalem ile yapılmamalıdır. Çekiliş için oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kutucuğun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Süper Loto çekilişi için kupon dolduran kişiler, kupon arkasına ad ve soyad yazarak imza atmalıdır. İkramiye kazanılması durumunda bu işlem, kanıt niteliği taşır.