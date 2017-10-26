Süper Loto çekiliş sonucu 26 Ekim Süper Loto sonuçları?

Süper Loto çekiliş sonucu? Süper Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. 26 Ekim Perşembe akşamı Ankara'nın Balgat'ta bulunan genel müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi öncesi vatandaşlar için heyecan artıyor. Süper Loto geçen hafta 10 milyon 20 bin lira devretmişti. Bu akşam yapılacak çekilişte ikramiyenin 13 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmesi Süper Loto oynayanları ayrı bir merak uyandırıyor. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto’da geçen beşinci kez devir yaşandı ve 10.020.269,65 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 63 kişi 11.989,30 TL, 4 bilen 4.608 kişi 176,30 TL, 3 bilen 97.480 kişi ise 14,35 TL ikramiye kazandılar. Süper Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı haberimizde sizlerle.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

19 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto’da bu hafta beşinci kez devir yaşandı ve 10.020.269,65 TL değerindeki ikramiye gelecek haftanın oldu. 5 bilen 63 kişi 11.989,30 TL, 4 bilen 4.608 kişi 176,30 TL, 3 bilen 97.480 kişi ise 14,35 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO'DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto ve diğer şans oyunlarında belli bir devir kuralı vardır. Süper Loto'da devir kuralı basittir. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkana kadar ikramiye her hafta devir eder. Süper Loto'da devir sınırı yoktur. Süper Loto dışındaki Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara'da ise devir sayısı 3 hafta ile sınırlandırılmıştır. Bu oyunlarda 3 hafta devir eden ikramiyeyi takip eden haftada kazanan olmaz ise bir aşağıdaki bilenler arasında dağıtılır. Milli Piyango İdaresi'nin devir kuralı için yaptığı duyuru ise şu şekildedir;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır. Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."

SÜPER LOTO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen Süper Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Süper Loto çekilişinde bu hafta olduğu gibi 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye tutarı bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekiliş sonucunda ikramiye almak için hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Bu ikramiyeler, Milli Piyango İdaresine gelir olarak kayıt edilir. Milli Piyango İdaresi şubeleri ya da loto bayileri tarafından verilecek ikramiyelerin tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü düzenlenir. Çekiliş kuponu 6 kolondan oluşur. Kolonda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilerek işaretlenir. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Çekiliş için oynana kupon arkasına ad ve soyad yazılarak imza atılması gerekir. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda ispat niteliği taşıyacaktır.