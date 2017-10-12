Süper Loto çekilişi 12 Ekim sonuçları MPİ Süper Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. 12 Ekim 2017 Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye üçüncü kez devretmiş oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 12 Ekim Süper Loto çekilişi ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 55 talihli 11 bin 353 lira 90 kuruş, 4 bilen 3 bin 291 talihli 203 lira 35 kuruş ve 3 bilen 68 bin 783 talihli 16 lira 85 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekiliş sonucunda talihlilere, 2 milyon 452 bin 682 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak 1 milyon 772 bin 475 lira 86 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 990 bin 983 lira 61 kuruş aktarım yapıldı. Peki Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Süper Loto çekilişi nerede ve nasıl yapılacak? İşte 12 Ekim 2017 Perşembe akşamı Milli Piyango'nun internet sayfası mpi.gov.tr adresinde düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ve detayları....



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?



Her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin 521'ncisi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde heyecanla çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, merakla "Süper Loto çekilişi saat kaçta?" diye araştırıyor.



Süper Loto çekilişi, 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç 21:45'te Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.







SÜPER LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?



Süper Loto sonuçları ilk ve resmi olark yalnızca Milli Piyango İdaresi'nin internet sietsi üzerinden duyurulmaktadır. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların 21:45'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr adreslerine girmeleri yeterlidir.



Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sonuç ekranında aynı zamanda ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilglieri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Çekiliş sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra aynı zamanda Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçları görüntüleyebilir.



MPİ Ankara Balgat Binası'nda yapılan canlı yayın ile Süper Loto çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Devirli ikramiye kimin oldu? İşte 6 rakamı da doğru tahmin etmesi en zor MPİ oyunu Süper Loto 520. hafta kazandıran numaralar;



11, 18, 29, 40, 46, 52









Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 520. hafta çekilişinde;



6 bilen olmayınca büyük ikramiye 3. kez devrederek 5 milyon 394 bin 789 lira 82 kuruş ikramiye devretti. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 55 kişi 11 bin 353 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 291 kişi 203 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 783 kişi de 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.394.789,82 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 55 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.353,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.291 Kişi Başına Düşen İkramiye 203,35 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 68.783 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,85 TL



SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;



6 bilen talihliler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,



5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,



3 bilenler ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.



Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin bir yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Milli Piyango İdaresi şubeleri ya da loto bayileri tarafından kazanan talihlilere verilecek olan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmektedir.







SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto kuponu 6 kolondan oluşur. Her kolonda 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Her kolondan 6 sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Çekilişe katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kutucuğun altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Süper Loto çekilişleri için kuponların arka yüzüne ad ve soyad yazılarak imza atılmalıdır. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda kanıt niteliği taşır.