Süper Loto çekilişi 14 Eylül sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu mpi.gov.tr sorgulama ve ikramiye tutarı

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül Süper Loto çekilişinde ikramiye kaç lira? sorularına yanıt arayanlar için tüm detayları bu haberimizde derledik. Geçen hafta 9'uncu kez devrederek 20 milyon 737 bin TL ikramiyeyi bu haftaya bırakan Süper Loto bu akşam çekiliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş devretti. Büyük ikramiyeyi kazananın çıkmadığı Süper Loto çekilişinde diğer talihlilere kazandıran numaralar 1, 35, 37, 40, 44 ve 52 oldu. Süper Loto çekilişi ile ilgili yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 talihli 12 bin 881 lira 15 kuruş, 4 bilen 5 bin 593 talihli 200 lira 75 kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 talihli de 15 lira 65 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Süper Loto oyununda bugün 517'nci hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta gerçekleştirilen çekiliş sonucunda altı bilen çıkmadı. Büyük ikramiye tutarı olan 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş bu haftaya devretti. Böylece Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye dokuzuncu devrini gerçekleştirmiş oldu.



Süper Loto'nun 517'nci hafta çekilişi (14 Eylül 2017 Süper Loto çekilişi) bu akşam yapılıyor. Geçen hafta yapılan çekilişte (7 Eylül Süper Loto çekilişi) büyük ikramiye 9'uncu kez sahibini bulamamış ve bu haftaya devretmişti.



GEÇEN HAFTA SÜPER LOTO KAÇ LİRA DEVRETTİ?



7 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları, 01 - 35 - 37 - 40 - 44 - 52 olarak açıklanmıştı. Süper Loto'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Bu akşam ikramiyenin kaç lira olacağı henüz bilinmiyor.





SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak perşembe akşamları yapılıyor. Saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45'te sona eriyor. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlar vatandaşlara duyuruluyor. Çekiliş sonuçları en geç 21:45'te www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanıyor.



Süper Loto çekilişinde talihli kişilere toplam 4 milyon 98 bin 19 lira 55 kuruş ikramiye dağıtımı gerçekleştirildi. Çekiliş sonucunda kamuya KDV olarak 2 milyon 961 bin 626 lira 34 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 765 lira 77 kuruş aktarım yapıldı.



7 Eylül 2017 Süper Loto sonuçları Süper Loto'nun 516. hafta çekilişi yapıldı. İşte 7 Eylül 2017 tarihli Süper Loto'da kazandıran numaralar

Süper Loto, 8 defa devretmiş ve ikramiye son olarak 17.384.871,98 TL olmuştu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce yapılacan çekilişte bu haftaki rakamlar 01, 35,37,40, 44, 52 oldu.



BU HAFTA DA DEVRETTİ



Süper Loto bu hafta 9. kez devrederek 20.737.798,37 TL liraya ulaştı. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Star’da öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 7 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu…

İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları: 1, 35, 37, 40, 44, 52







SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü düzenlenir. Süper Loto çekilişleri sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki haftaya devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz. Loto bayileri ya da Milli Piyango şubeleri tarafından kazanan talihlilere verilecek olan ikramiye tutarları, Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.







SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto kuponunda 6 kolon yer alır. Kolonlarda 1'de 54'e kadar sayılar bulunur. Her kolon içerisinden 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Çekiliş için bir sınırlama yoktur. İstenilen sayıda kolon doldurulup çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken dik olarak yapılmalıdır. İşaretlemeler kırmızı kalem ile yapılmamalıdır. Çekiliş için oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kutucuğun altında bulunan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Süper Loto çekilişi için kupon dolduran kişiler, kupon arkasına ad ve soyad yazarak imza atmalıdır. İkramiye kazanılması durumunda bu işlem, kanıt niteliği taşır.