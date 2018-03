Süper Loto çekilişi 22 mart sonuçları kazandıran numara MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama mpi.gov.tr ekranı

Süper Loto çekilişi 22 mart sonuçları açıklandı mı merakla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hefta olduğu gibi bu hafta da 21.30'dan sonra MPİ'nin internet sitesinden duyurulacak. Süper Loto’da bugün 544’üncü hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Geçen hafta çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı. 1 milyon 813 bin 328 liralık büyük ikramiye bu haftaya devretti. Büyük ikramiye dışında diğer talihlilere kazandıran sayılar ise; 5, 20, 22, 31, 40 ve 47 oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonucunda geçen hafta büyük ikramiye verilmedi. Süper Loto çekilişi ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 72 talihli 7 bin 837 lira 60 kuruş, 4 bilen 3 bin 236 talihli 187 lira 15 kuruş ve 3 bilen 69 bin 67 talihli de 15 lira 15 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Talihlilere toplam, 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Elde edilen hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş aktarım yapıldı. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta hafta gerçekleştirilen 15 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar 5, 20, 22, 31, 40 ve 47 olarak belirlendi. MPİ tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmayınca 1.813.328,29 TL değerindeki büyük ikramiye bu haftaya devir etti.







SÜPER LOTO 22 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.30'da açıklanan 22 mart çekiliş sonuçları star.com.tr'de olacak.



SÜPER LOTO'DA 1. DEVİR



Süper Loto'da bu hafta 6 şanslı numarayı kimse bilemedi ve 1 milyon 813 bin 328 lira 29 kuruşluk büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. 5 bilen 72 kişi ise 7 bin 837 lira 60 kuruş kazandı.



GEÇEN HAFTA BİR KİŞİ BİLMİŞTİ



Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi Antalya Murat Paşadan 1 kişi bilmişti. Şanslı kişi 14.029.814,00 TL'nin sahibi olmuştu. 5 bilen kişi 118 kişi ise 7 bin 490 lira 75 kuruş kazanmıştı.



SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ:



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolon, 1’den 54’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayılardan 6 tane seçilir, işaretlenir. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalemin kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.









Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.



SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR



Süper Loto çekilişlerinde en fazla çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52



SÜPER LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler ve büyük ikramiye kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.



Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar Katılmış olsalar bile ikramiye verilmez. Süper Loto çekiliş kuponu, 6 kolondan oluşur. Her kolonda da 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Kolonlardan 6 tane sayı seçilip işaretlenerek kolonlar doldurulur. Doldurulan, oynanan her kolon için ücret ödenir.



Çekiliş için oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolonun altında bulunan ‘İptal’ kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Oynanan sayılar için, kuponun sol tarafında bulunan çoklu çekiliş seçeneği kullanılarak da 2, 3 ve 4 çekiliş için aynı sayıların oynanması sağlanabilir.