Süper Loto çekilişi 28 Eylül çekiliş sonuçları 2017 Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı belli oldu mu? 28 Eylül 2017 perşembe günü için Şans Topu çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye birinci devrini gerçekleştirmiş oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 5 bilen 58 talihli 8 bin 536 lira 85 kuruş, 4 bilen 3 bin 760 talihli 141 lira 15 kuruş ve 3 bilen 72 bin 62 talihli de 12 lira 75 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekiliş sonucunda kamuya KDV olarak 1 milyon 406 bin 126 lira 44 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak da 785 bin 718 lira 16 kuruş aktarım yapıldı. İşte 28 Eylül 2017 perşembe günü için Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama linki...



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (21 EYLÜL)

21 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.591.079,90 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 58 kişi 8.536,85 TL, 4 bilen 3.760 kişi 141,15 TL, 3 bilen 72.062 kişi ise 12,75 TL ikramiye kazandı.





Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta düzenlenen Süper Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Süper Loto çekilişinde bu hafta olduğu gibi 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye tutarı bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekiliş sonucunda ikramiye almak için hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Bu ikramiyeler, Milli Piyango İdaresine gelir olarak kayıt edilir. Milli Piyango İdaresi şubeleri ya da loto bayileri tarafından verilecek ikramiyelerin tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü düzenlenir. Çekiliş kuponu 6 kolondan oluşur. Kolonda 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Her kolondan 6 sayı seçilerek işaretlenir. Çekilişe katılım için sınır bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir. Kolonlarda işaretleme yapılırken kırmızı kalem kullanılmamalı ve işaretlemeler dik olarak yapılmalıdır. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir. Çekiliş için oynana kupon arkasına ad ve soyad yazılarak imza atılması gerekir. Yapılacak olan bu basit işlem, ikramiye kazanılması durumunda ispat niteliği taşıyacaktır.



SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Süper Loto çekilişi sonucunda 3 bilen, 4 bilen, 5 bilen ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 bilen talihliler ve 4 bilen talihliler loto bayilerinden,

5 bilen talihliler loto bayilerinden ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihli kişiler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Süper Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmazsa büyük ikramiye tutarı bir sonraki haftaya verilmek üzere devreder. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gereklidir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğramış olan ikramiyeler için de ödeme işlemi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir. Loto bayileri tarafından ya da Milli Piyango şubeleri tarafından talihlilere ödenecek olan ikramiyelerin süreleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenir.