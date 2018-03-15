Süper Loto sonuçları 15 Mart Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula mpi.gov.tr’de! Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Süper Loto çekilişi, bu hafta 543. kez gerçekleştirilecek. Süper Loto'da önceki 5 hafta boyunca devreden büyük ikramiye, geçen hafta Antalya Muratpaşa'dan bir kişiye çıktı. Antalyalı talihli tek başına 14 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto ne zaman çekilecek. Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir. İşte merak edilen ve zengin olma hayalleri kuranların sıkça araştırdığı Süper Loto sonuçları 15 Mart Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO 15 MART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

SÜPER LOTO 8 MART (GEÇEN HAFTA) SONUÇLARI

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi. Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

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SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA 1 MART SONUÇLARI

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

1, 8, 12, 42, 49, 53

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak Süper Loto çekilişi sonuçları için vatandaşlar heyecanla bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?

Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO’DA SAHTE BİLETE DİKKAT

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

Süper loto ne zaman çekiliyor/çekilecek diyorsanız her hafta Perşembe günü saat 21:05’te çekiliş yapılıyor. Resmi sonuçlar 21:30’da açıklanıyor. Bayide kuponu oynadıktan sonra rakamları kontrol ederek yazdığınız rakamlar olup olmadığına bakmanızda fayda vardır. Ayrıca kuponunuzun arkasına adınızı ve soyadınızı yazarak imzalamanız da güvenlik açısından tavsiye edilir.

İkramiye kazananların ikramiyelerini nereden alacaklarına gelecek olursak;

3,4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdarelerinden,

6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğün’den alabilirler.