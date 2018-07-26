Süper Loto sonuçları 26 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

Süper Loto sonuçları 26 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de sorgulama ekranı yer alıyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaraları merak ediyor. 26 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçlarında kazandıran numaralar belli oldu mu? Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişine az bir zaman kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Süper Loto 562. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi sayfası üzerinden 21:15'te başlayacak. Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. 26 Temmuz Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar hangileri olacak? 562. hafta çekilişinin gerçekleşeceği Süper Loto'da geçtiğimiz haftanın talihlileri de haberimizde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonucunda en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51, 54 Süper Loto’da en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52, 53

Süper Loto 26 Temmuz sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Bu hafta en çok kazandıran şans oyununda büyük ikramiye 27 milyon lirayı aştı. Kazandıran numaralar belli olurken ikramiye dağılımı Milli Piyango İdaresi tarafından henüz belirlenmedi. 12 Temmuz 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

19, 20, 27, 31, 37, 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto ikramiyeleri, kazanılan ikramiye tutarlarına bağlı olarak farklı yerlerden tahsil edilebilir. İkramiye kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler talihli kişiler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Süper Loto çekilişi sonucunda talihlilerin bir yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. Bir yıl sonunda ikramiyesini almayan talihlilerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için talihlilere ödeme yapılmaz.

Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmaz ve büyük ikramiye verilemezse, ikramiye tutarı bir sonraki hafta 6 bilen talihli kişiye verilmek üzere devreder.

SÜPER LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi sonucunda en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51, 54

Süper Loto’da en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52, 53

SÜPER LOTO’NUN ÖZELLİKLERİ

Süper Loto çekilişleri her hafta Perşembe günü düzenlenir. 18 yaşından küçük olanlar Süper Loto çekilişlerine katılamazlar. Katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Çekiliş kuponunda 1’den 54’e kadar sayıların bulunduğu kolonlar yer alır. Bu sayılar içinden 6 tane seçilir ve işaretlemesi yapılır. Doldurulan her kolon için ücret verilir. Kuponlarda doldurma işleminin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir.

SÜPER LOTO KUPONU YIRTILIRSA NE OLUR?

Çekilişlerde; sistem tarafından kabul edilmeyen iptal edilmiş, sahte, yırtılmış, zaman aşımına uğramış ve tahrif edilmiş kuponlara ikramiye ödenmez. Bir kupona ikramiyenin ödenebilmesi için; çekiliş sayılarının, bilet güvenlik numarasının, barkot ve bilet arka yüzündeki seri numaraların tam olarak okunması gerekir.

SÜPER LOTO HAKKINDA

SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Güdürlüğü tarafından ödenecektir.