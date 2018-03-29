Süper Loto sonuçları 29 Mart Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Süper Loto sonuçları ve Süper Loto kazandıran numaraları haberimizde yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Çekiliş saatine sayılı süre kala milyonlarca vatandaş; umutlu bekleyişine devam ediyor. Herkesin hayalinde büyük ikramiyeyi kazanmak var. Bilindiği gibi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’da geçen hafta büyük ikramiye İzmir ve Samsun’a isabet etti. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 49 talihli 12 bin 547 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 353 talihli 197 lira 10 kuruş ve 3 bilen 76 bin 989 talihli 14 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 6 milyon 204 bin 500 lira ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak, 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş aktarım yapıldı. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve Süper Loto hakkında merak edilenler…

SÜPER LOTO 29 MART SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen hafta çekilişi sonucunda 6 bilen 2 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu. 1 milyon 894 bin 678 liralık büyük ikramiyeyi paylaşan talihlilerin, İzmir’in Torbalı ve Samsun’un İlkadım ilçelerinden kuponlarını aldıkları açıklandı. Çekilişin kazandıran sayıları ise; 3, 7, 8, 38, 49 ve 53 oldu.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto’da geçen haqfta büyük ikramiye İzmir ve Samsun’a isabet etti. Çekiliş sonucunda; 5 bilen 49 talihli 12 bin 547 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 353 talihli 197 lira 10 kuruş ve 3 bilen 76 bin 989 talihli 14 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam, 6 milyon 204 bin 500 lira ikramiye dağıtıldı. Kamuya KDV olarak, 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş aktarım yapıldı.

SÜPER LOTO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 545. hafta çekilişi 29 Mart Perşembe günü Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında saat 21:15'te canlı olarak çekilecek. Çekiliş MPİ'nin sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?

Süper Loto çekilişlerinde en fazla çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır.

Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

18 yaşından küçük olanlar Süper Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Süper Loto kuponu 6 kolondan oluşur. Her kolonda, 1’den 54’e kadar sayılar bulunur. Kolonlarda 6 sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan kolonlar için ücret ödenir. Sayı işaretlemelerinin dik olarak yapılması ve işaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmaması gerekir.