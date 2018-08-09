Süper Loto sonuçları 9 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de! Zengin olmak isteyenler Süper Loto’da kazandıran numaraları merak ediyor. Süper Loto sonuçları saat kaçta çekiliyor? Süper Loto’da bu hafta kim zengin olacak? Haftanın numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz. Peki geçen hafta Süper Loto hangi şanslı numaralar geldi? Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti. Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

9 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ HABERİMİZDE YER ALACAKTIR.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 562'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 294 bin 347 TL haftaya devretti.

Süper Loto çekilişinde diğer ikramiye dağılımı ise şöyle; 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaralar belirlenir. Çekilişler her perşembe, saat 21.15'te Ankara Balgat'aki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilir.

SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ NASIL YAPILIR?

Süper Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.