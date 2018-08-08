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Şüpheli çantadan tarihi heykel çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin çantasında tarihi eser niteliğinde heykel ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesinde gerçekleştirilen devriye faaliyetinde, hareketlerinden şüphe duyulan H.H. isimli şahıs durduruldu. Yapılan araştırma ve kontrol neticesinde H.H’nin şüphelinin bir çanta içerisinde 25 santimetre boyutunda başı bulunmayan taştan yapılmış bayan heykeli taşıdığı tespit edildi.
 
Adli makamların talimatı ile H.H. isimli şüpheli gözaltına alındı. Taş heykele ise Aydın Müze Müdürlüğünce incelenmek üzere el konuldu. Yapılan inceleme neticesinde heykelin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Şüpheli H.H., alınan ifadesine müteakip serbest bırakıldı.

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