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Suriyeli baba, ‘Amacımız bu denli ağır bir saldırıyı bir şekilde yansıtabilmekti’

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 aylık ikiz bebekleri ile eşi dahil 16 yakınını kaybeden Abdulhamid El-Yusuf, çocuklarını toprağa vermeden önce kucağında iken çekilen fotoğrafı her hatırladığında, içinden bir şeylerin koptuğunu söyledi.

  • DHA
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Saldırının ardından Türkiye'ye getirilen ve 7 Nisan'da Hatay'a miting için gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Abdulhamid El-Yusuf, yaşadıklarını anlattı.
 
O güne kadar rejimin kendilerine böyle bir saldırı gerçekleştireceğini akıllarının ucundan bile geçirmediklerini kaydeden El-Yusuf, "Çok dehşet bir saldırıydı ve bizim için bir facia niteliğindeydi, çok hızlı bir şekilde kimyasal silah kullanabileceğini ve öldürücü bir şekilde halkına böyle saldırıda bulunabileceği aklımızın ucundan geçmezdi" dedi.
 
'Fotoğrafa her baktığımda içimden bir şeyler kopuyor'
9 aylık ikiz bebeklerini toprağa vermeden önce kucağın alıp çektirdiği fotoğrafı elinden düşürmeyen El-Yusuf, şunları söyledi:
 
"Aslında çok kötü bir fotoğraf. Her baktığımda içimden bir şeyler kopuyor,  Öldüklerinde bu şekilde fotoğraf çekmekteki amacımız dünya kamuoyuna, uluslararası camiaya, bu denli ağır saldırıyı bir şekilde yansıtabilmekti. Ben her zaman onlara çok bağlıydım, onlar yaşarken de hep kucağımdalardı. Aynı zamanda rejime karşı ABD tarafından yapılan saldırıyı da takdir ediyoruz, bizim amacımız rejime ait askeri üslerin bir an önce vurulması. Çünkü halka karşı suç unsuru taşıyacak şekilde kimyasal saldırıları bir daha yapmamasını istiyoruz."
 

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