Suriyeli minik Muhammed yeniden yürümek istiyor

Suriye’de rejim uçaklarının 5 ay önce İdlib'i hedef alan bombardımanı sırasında evi hedef alınan ve yaşamını yitiren öğretmen Usame Amut’un, 6 yaşındaki oğlu Muhammed'in iki bacağı dizlerinin altından kesildi. Annesi Gadi, ablası ve ağabeyi ile Türkiye'ye getirilen Muhammed, Gaziantep'te aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

Geçen ay kentte faaliyet gösteren Darul İhsan Derneği yardımıyla ayaklarına geçici protez takılan Muhammed, fizik tedavi sonrasında koltuk değneklerini bırakıp, adım atmaya başladı. Sağlığına kavuşup, en büyük hayali olan futbolu oynamak isteyen Muhammed, ömrünün geri kalan bölümünde elektronik protezle yaşam kalitesini artırmak istiyor.

'Top oynamayı özledim'

Muhammed Amut, yaptığı açıklamada, bombardımanın ardından Gaziantep'e sığındıklarını anlattı.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve kendilerine sahip çıkmalarından dolayı gurur duyduğunu aktaran Amut, "Top oynamayı özledim." dedi.

Dernek yöneticisi Ali Kırmızı ise Suriyelilerin yaralarını sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Suriyeliler için eğitim faaliyetleri de yürüttüklerine değinen Kırmızı, "Burada bulunanlara okuma yazma öğretiyoruz. Daha sonra onları istedikleri yere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Dernek bünyesinde 60 yaralının tedavi gördüğünü dile getiren Kırmızı, şunları söyledi:

"Bu yaralılarımızın en önemlisi bizi derinden etkileyen Muhammed'tir. Suriye'de iki bacağını da kaybetti, ailesiyle birlikte Gaziantep'e sığındı. Minik Muhammed'e geçici olarak bir protez yaptırdık. Bu geçici protez şimdilik işini görüyor ancak bununla çok sağlam da yürüyemiyor. Şu anda kendisine elektronik bir protez taktıracağız. Birebir ayak gibi de olmasa da çok faydasını göreceğiz. Ancak protez biraz pahalı. Konuyla ilgili hayırseverlerden destek bekliyoruz."