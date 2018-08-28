Suriyelileri gasbeden şüpheliler yakalandı

Alınan bilgiye göre, silahlı iki kişi, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde kağıt toplayıcılığı ile geçimini sağlayan Suriyeli Yahya Hüseyin, Cemal Ramadan, Mahmut El Ahmet ve Fehed El Hıdır'ın yaşadıkları eve geldi.

Suriyeli 4 kişiyi tehdit ederek 2 cep telefonu ve 150 lirayı gasbeden şüpheliler evden ayrıldı.

Bu sırada şüphelileri takip eden Yahya Hüseyin de şüpheliler tarafından ayağından vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin'i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olaya ilişkin araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği şüpheliler M.B. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, cep telefonlarından birini sattığını, diğerini de kargo ile başka bir ildeki yakınlarına gönderdiği saptandı.

Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve uyuşturucu temin etmek amacıyla suçu işlediklerini söyleyen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.