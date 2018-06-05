Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor
Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, ramazanı ve bayramı ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkışları sürüyor.
- AA
Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geliyor.
Suriyeliler, "www.suriyeizin.com" internet adresindeki "Suriye Vatandaşları Bilgilendirme ve Müracaat Sistemi" üzerinden randevu aldıktan sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapabiliyor.
21 Mayıs'ta başlayan uygulamayla yaklaşık 52 bin Suriyelinin ülkesine gittiği öğrenildi.
Geçişler 13 Haziran'a kadar sürecek ve Suriye'den dönüşler 18 Haziran'da başlayacak.
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