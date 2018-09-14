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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü adayı 3 metreden aşağı düştü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde trafik eğitimi alan sürücü adayı, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Sürücü adayı ile eğitmen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

  • İHA
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Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesinde otogar yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, özel bir sürücü kursu tarafından sürücü adaylarına eğitim verildiği sırada isimi öğrenilemeyen acemi sürücü fren yerine gaza basınca araç otogar duvarının parmaklıklarını kırarak, yaklaşık 3 metre yukarıdan aşağı düştü. Kazada sürücü ile yanında bulunan eğitmen hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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