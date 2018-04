Survivor 2018 eleme adayları kim oldu? Survivor bu hafta kim elenecek?

Survivor 2018 eleme adayları kim oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2018 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyunu, pazar günü oynanan oyunların ardından bu haftanın yeni eleme adaylarını belirledi. Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk dokunulmazlık oyununda iki ismin belirlenmesinin ardından pazar akşamı dokunulmazlık için yeniden mücadele eden yarışmacılar, ciddi bir mücadele sergiledi. 2018 Survivor dokunulmazlık oyunu pazar akşamı heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Ringe çıkarak rakiplerinin elindeki objeyi yere düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, pazar akşamının eleme adayları arasında kendi arkadaşlarının olmaması için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2018 eleme adayları ve detaylı bilgiler...







DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.



ÜNLÜLER TAKIMINA BERNA ŞOKU



Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.









ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Gönüllüler dokunulmazlığı kaybetmesinin ardından 3 kişiyi aday olarak göstermek zorunda kaldı. Ada konseyinde yarışmacıların tercihleri ise şu şekilde oldu;



Cumali'nin yazdığı isim Birsen

Anıl'ın yazdığı isim Damla

Damla'nın yazdığı isim Nagihan

Hilmicem'in yazdığı isim Damla

Murat'ın yazdığı isim Damla

Yağmur'un yazdığı isim Birsen

Hakan'ın yazdığı isim Birsen oldu.









Oylama sonucuna göre ise çıkan sonuçlar şu şekilde;

Damla 5 oy

Birsen 3 oy

Nagihan 1 oy



Buna göre haftanın eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla oldu.







BERNA VE ÜMİT KADRODA DOKUNULMAZLIK PARKURUNDA YARIŞAMADI



Survivor'ın ikinci dokunulmazlığı pazar akşamı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Berna ve Ümit Karan yer kadroda yer almadı.



Ümit Karan, ayağında ödem olması nedeniyle tedavi altına alındı. Berna Canbeldek ise geçtiğimiz parkurda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlık görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.



YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Survivor'ın 16 Nisan akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında ünlüler takımında Merve ve Yiğit arasında gerilim yaşanıyor. Gerilimin fitilini ise Sahra ateşliyor. İşte, 16 Nisan akşamı yayınlanacak olan bölümden görüntüler;



SURVİVOR 2018 ELEMEYE KİMLER KALDI? BU HAFTA KİM ELENECEK?







CUMALİ AKGÜL KİMDİR?



1986 yılında Iğdır'da dünyaya gelen Cumali Akgül, evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce defalarca Survivor’a başvuru yapan ancak kabul edilmeyen Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 günlük yürüme serüveninden sonra Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı oldu.



Iğdır'ın Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.



DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. Survivor 2018'de şu ana kadar toplamda 64 puan toplayan yarışmacı, puan tablosunda Adem Kılıçcı'nın hemen arkasında 2. sırada yer alıyor.

Damla Can, Survivor 2018'e katılmadan hemen önce sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşacağım. Şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene her şey çok daha iyi olacak sabredin..."



HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?



28 Kasım 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Burgazada’da büyüdü. Aslen Çanakkalelidir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında Acun Ilıcalı‘nın sunduğu “Var mısın Yok musun?” adlı yarışmaya katıldı. 250. programda yarıştı ve yarışmadan 132.000 TL ödül ile ayrıldı. Bu yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi.



Dizi sektöründe de boy gösteren Hakan Hatipoğlu 2010 yılında Erdal Beşikçioğlu‘nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide "Selim" karakterini canlandırdı. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarışmış, adada 17 hafta kaldıktan sonra yarışmada 6'ncı olmuştur.



SURVİVOR TÜRKİYE TARİHİ NEDİR?



Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.



Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı.