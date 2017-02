Survivor 6 Şubat ödül oyunu kim kazandı Survivor'da neler oldu?

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 6 Şubat tarihli Survivor son bölüm ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. Survivor ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler Takımları ödülün sahibi olmak için yüksek tempoda mücadele verdiler. Yarışmacılar parkurda topları toplayarak basket atışı yaptılar.

6 ŞUBAT SURVİVOR’DA NELER OLDU?

Zorlu parkuda ilk turu Ünlüler takımı galibiyetle tamamladı. Başa baş geçen ikinci turu ise Gönüllüler Takımı kazandı ve oyun Best Of Turu’na kaldı. Best Of Turu’ndan önce Gönüllüler Tuğçe’nin takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma dikkat çekti.

Best Of Turu'nda Ünlüler Takımı başarılı bir performans ortaya koydu ve ödülü kazandı. Yarışmayı kazanan Ünlüler ekmeğin arasına tatlı sürerek ziyafet çektiler.

Sema ve Sedat ise çocuklarıyla konuşma ayrıcalıkları yaşadılar. İki isim de çocuklarıyla konuşurken duygu dolu anlar geçirdiler.

5 ŞUBAT SURVIVOR ELENME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.

4 ŞUBAT ELENME ADAYLARI KİM OLDU?

4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.

Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.

SURVIVOR'DA 5 ŞUBAT'TA NELER YAŞANDI?

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.