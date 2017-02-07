Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Survivor 7 Şubat kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları

7 Şubat Survivor’da kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor SMS halk oylaması sonuçları belli oldu. Survivor’da büyük mücadeleye sahne olan hafta sonuçlandı. Survivor’da bu hafta kim elendi? Survivor’a bir isim SMS halk oylaması sonuçları ile veda etti. İşte ada konseyinde yaşananlar.

  • 8
  • 2
  • 2
  • 1
  • 5
  • 3
x

7 Şubat tarihli TV 8’de yayınlanan popüler yarışma programı Survivor’da kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları nasıldı? Survivor’da bu hafta bir kişi daha adaya veda etti. Adem, Denisa, Erdi ve Sabriye dörtlüsünden adaya kim veda etti. 7 Şubat Survivor’da kim elendi? İşte, Survivor SMS halk oylaması sonuçları.

7 ŞUBAT SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

7 Şubat gecesi yapılan ada konseyinde Survivor’a veda eden isim Denisa oldu. Denisa en az oyu alan kişi oldu ve Survivor rüyasına veda etmek zorunda kaldı. Elenmesinin ardından güçlükle konuşan Denisa; İsmimi duyunca kötü oldum. Yapacak bir şey yok, halkımızın kararı böyleymiş. Belki böylesi benim için daha iyi olacak. Sizlerle tanıştığım için mutluyum, böyle büyük bir projede yer almaktan dolayı mutluyum benim için çok teşekkür ederim. Survivor benim için burada bitmiş olsa da içimdeki Survivor ruhu hiç ölmeyecek. Başka diyecek bir sözüm yok.” diye konuştu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da Ünlüler Takımı'nda istenmeyen aday Sabriye oldu. Sabriye Şengül, neredeyse oybirliğiyle istenmeyen yarışmacı oldu. Survivor Sabriye eleme potasına çıkacak.
 
Bireysel dokunulmazlığa sahip olan Sedat da eleme potasına çıkacak bir isim söyledi. Sedat ise Adem'in ismini verdi ve Adem'in gitmesi yönünde isteğini belirtti. Survivor Adem Kılıççı bir diğer eleme adayı oldu. Survivor Sedat, Adem'in kendisine 3 kez hakaret ettiğini, Survivor'dan gitmesini istediğini söyledi. Adem'den yaşça büyük olduğunu ve böyle bir saygısızlığı kabul edemeyeceğini, Adem'in İlhan Mansız karşısında kendisine gösterdiği tavrı göstermemesinden dolayı adını söylediğini belirtti.
 
4 Şubat Survivor eleme adayları belli oldu. Gönüllüler Takımı'ndan iki kişi bu hafta eleme potasına çıkacak. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Denisa oldu. Denisa takım arkadaşlarına sitem ederek sürekli eleme potasına olmaktan yorulduğunu söyledi. Denisa uzun zamandır takım arkadaşlarının tepkisini çekiyordu. Adada kulis yapmakla suçlanan Denisa'nın bu hafta elenip elenmeyeceği merak konusu.
 
Bir diğer eleme adayı ise Erdi oldu. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Volkan, Erdi'nin performansını yeterli görmediğini söyledi ve onun ismini verdi. Erdi ise takım arkadaşlarına meydan okumayı ihmal etmedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunmada yeni güç 'Bora'

Savunmada yeni güç 'Bora'

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

MEB personel ihraç isim tam listesi son dakika

İnsansı robotlar görücüye çıktı

İnsansı robotlar görücüye çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü personel ihraç isim tam listesi son dakika

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA