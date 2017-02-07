Survivor 7 Şubat kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları
7 Şubat Survivor’da kim elendi, adaya kim veda etti? Survivor SMS halk oylaması sonuçları belli oldu. Survivor’da büyük mücadeleye sahne olan hafta sonuçlandı. Survivor’da bu hafta kim elendi? Survivor’a bir isim SMS halk oylaması sonuçları ile veda etti. İşte ada konseyinde yaşananlar.
7 Şubat tarihli TV 8’de yayınlanan popüler yarışma programı Survivor’da kim elendi? Survivor SMS halk oylaması sonuçları nasıldı? Survivor’da bu hafta bir kişi daha adaya veda etti. Adem, Denisa, Erdi ve Sabriye dörtlüsünden adaya kim veda etti. 7 Şubat Survivor’da kim elendi? İşte, Survivor SMS halk oylaması sonuçları.
7 ŞUBAT SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?
7 Şubat gecesi yapılan ada konseyinde Survivor’a veda eden isim Denisa oldu. Denisa en az oyu alan kişi oldu ve Survivor rüyasına veda etmek zorunda kaldı. Elenmesinin ardından güçlükle konuşan Denisa; İsmimi duyunca kötü oldum. Yapacak bir şey yok, halkımızın kararı böyleymiş. Belki böylesi benim için daha iyi olacak. Sizlerle tanıştığım için mutluyum, böyle büyük bir projede yer almaktan dolayı mutluyum benim için çok teşekkür ederim. Survivor benim için burada bitmiş olsa da içimdeki Survivor ruhu hiç ölmeyecek. Başka diyecek bir sözüm yok.” diye konuştu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
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