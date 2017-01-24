Survivor Berna'dan takým arkadaþlarýna savaþ ilaný

24 Ocak 2017 Salý ada konseyinde SMS sonuçlarýna göre kimin eleneceði izleyiciler tarafýndan çok merak ediliyor. Cumartesi günü baþlayan Survivor'da ilk eleme heyecaný bu akþam yaþanacak. Ýki gün oynanan dokunulmazlýk oyununu kaybeden Gönüllüler Takýmýndan birinin gideceði kesinleþti. Bu sezon yapýlan deðiþikliklerle Survivor 2017'de iki eleme oyunu oynandý. Pazar akþamý oynanan oyunu Gönüllüler Takýmý kaybetti ve Erdi Ünver ile Fulya Þahin elenme adayý oldu. Dün akþamki oyunu yine Gönüllüler kaybetti ve Berna Keklikler ile Eser West de eleme potasýna girdi. Berna Keklikler dün akþam ada konseyinde kendini yazan takým arkadaþlarýna savaþ açtý. Bu akþam ödül oyunundan sonra yapýlacak büyük ada konseyinde elenecek ilk isim belli olacak. Seyirciler adaya veda edecek ismi büyük bir sabýrsýzlýkla bekliyor.

ÝÞTE BERNA KEKLÝKLER'ÝN AÇIKLAMASI VE SURVIVOR YENÝ BÖLÜM FRAGMANI

SURVIVOR'DA NELER OLDU?

Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayým baþladý. 22 Ocak bölümünde Ýlk dokunulmazlýk oyununda maðlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlýk oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. Ýkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarýnda bireysel dokunulmazlýk oyunu oynadý. Ýkinci dokunulmazlýðý alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çýkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoðunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. Ýkinci dokunulmazlýðýn sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasýna kaldý. Survivor'ýn ilk elemesi bu akþam yapýlacak, bu dört isimden biri ýssýz ada defterini erkenden kapatmýþ olacak.