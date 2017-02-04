Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı Survivor 4 Şubat son bölüm

4 Şubat Survivor bireysel dokunulmazlık kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda aynı takım oyuncuları elenme potasına girmemek için büyük mücadele ettiler. Survivor bireysel dokunulmazlık oyununda muhteşem bir heyecan yaşandı. Takımlar arasında yapılan dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım oyuncuları bireysel dokunulmazlık parkuruna çıktılar.

Survivor takım oyununu kaybeden Gönüllüler bireysel dokunulmazlık için sahaya çıktılar. Peki bireysel dokunulmazlık oyununda neler oldu? Bireysel dokunulmazlıkta adaylar ip yardımıyla bir topu tepsi üstünde tutmaya çalıştılar. Çekişmeli geçen mücadeleyi Volkan kazandı. Volkan böylelikle bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Volkan adada bir kişinin ismini söyleme hakkı kazandı.

4 ŞUBAT SURVİVOR’DA NELER OLDU?

Survivor’ın son bölümünde, parkurun ilk turunu Ünlüler Takımı başarıyla tamamladı. İlk turu kazanan Ünlüler galibiyetten emin bir havaya girdiler. İlk turda oyunu kaybeden Gönüllüler Berna Keklikler takım arkadaşlarına sert çıktı. Takım arkadaşlarının kendisine müdahale ettiğini düşünen Berna adeta çılgına döndü.

İkinci turda ise Gönüllüler’in muhteşem bir dönüşü vardı. Gönüller skoru 3-0’a getirerek oyunu Best Of turuna taşımaya çok yaklaştılar. Parkuru da 5-1 önde tamamlayarak duruma denge getirdiler.

Best Of Turu’nda ise ilk yarışma Serhat Akın ve Ogeday arasında yaşandı. Başa baş geçen mücadeleyi az bir farkla Serhat Akın kazandı.

İkinci oyunu kaybeden Berna Keklikler’in sinirleri bozuldu ve güzel yarışmacı ağlama krizine girdi.

Üçüncü oyunu Gönüllüler takımı kazandı ancak son oyunda Sema başarılı oldu ve dokunulmazlık Ünlüler Takımı’nın oldu. Böylelikle Gönüllüler Takımı’ndan iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti.