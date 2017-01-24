Survivor Burçak Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında, kariyeri?

Survivor'da Gönüllüler Takımında yer alan Burçak Tuncer sportif bir geçmişe sahip olmasa da sporucu kimliğini göstermek için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı. Survivor 2017 yeni başlamasına rağmen birçok iddialı isim kendini göstermek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Milli sporcuların ve spor geçmişi çok iyi olan yarışmacıların yanında Burçak Tuncer'in ise sporla ilgili iyi bir geçmişi yok. Mimar olan Burçak Tuncer, Survivor tanıtımında "Kendi hikayemi yazmaya geliyorum" demişti. İzleyiciler Burçak Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? sorularının cevabını merak ediyor. İşte merak edenler için Tuncer hakkında bilinmeyenler.

SURVIVOR BURÇAK TUNCER KİMDİR?

1992 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Burçak Tuncer Survivor 2017 Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. Koç burcu olan Tuncer, yarışma için oldukça iddialı olduğunu dile getiriyor. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesinde okuyan Tuncer, Üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı. Tuncer, mimar olarak görev yapıyor.

Eğitim hayatı süresince pek çok sanat dalıyla da ilgilenen Tuncer, bu yeteneğinin peşinden gitme kararı kaldı. Resim alanında birincilik ödülleri elde eden Tuncer, ayrıca Çeşme Sanat Galerisinde kişisel resim sergisini de açtı.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.