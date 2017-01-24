Survivor Denisa kimdir, nereli, gerçek adı, kariyeri, kaç yaşında?

Survivor 2017 Gönüllüler Takımında yer alan Denisa Gültekin ilk oyunlarda iyi bir performans sergileyememesine rağmen konuşması ve tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Survivor tanıtım videosunda adadaki yılanlardan korkmadığını ifade eden Denisa kendi evinde de yılan ve bukalemun beslediğini söyleyerek ne kadar cesur olduğunu gösterdi. Gününün büyük bir bölümünü fitness ile uğraşarak geçiren Denisa Vine videoları ile de gündem olmuştu. Sıra dışı yaşam tarzıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Denisa kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği, gerçek adı nedir?

SURVIVOR DENİSA GÜLTEKİN KİMDİR?

Gerçek adı Deniz Gültekin olan Denisa Gültekin 1992 doğumlu. 25 yaşında olan Denisa Gültekin İstanbul'da dünyaya geldi. Vücut geliştirme alanında Milli sporcu olan Denisa Gültekin, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyon oldu. Kahverengi gözlü olan Denisa Gültekin, 56 kiloda ve 1.68 boyunda. Balık burcu olan Denisa Gültekin, evli değil ve sevgilisi de yok. Denisa Gültekin modellik yaparak da geçimini sağlamaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA OLMAK HAYALİMDİ

Denisa Gültekin instagram hesabından Survivor'a dahil olmasını takipçilerine attığı şu mesajla ilan etmişti: -"Survivor 2017 gönüllüler takımındayım. Uzun zamandır hayalini kurduğum yarışmanın içindeyim umarım şampiyon olarak dönebilirim.. Bu noktada desteklerinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden o güzel dilekleriniz, mesajlarınız, dualarınız için çok teşekkür ederim."

DENİSA GÜLTEKİN'İN BESLEDİĞİ HAYVANLAR

Survivor gönüllüler kızı sıra dışı hayat tarzının yanında sıra dışı bir hayvansever de... Yılanlara sarılıp pozlar veren Denisa Gültekin evinde de bir bukalemun besliyor.

Instagram hesabında yer alan yılanlı fotoğrafları gönüllüler takımı kadrosunun açıklanmasının ardından büyük yankı uyandırmıştı. Sosyal medyaya yüklediği Vine videolarıyla izleyicileri güldüren Denisa, Vine fenomenleri arasında yer alan Murat Sakaoğlu ile yakın arkadaş. 20 yaşında olan Denisa'nın bu sezonun favori isimlerinden olduğu dile getirilirken ilerleyen oyunlardaki performansı da şimdiden merak konusu oldu.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor'da yarışacak Ünlüler Takımı şu isimlerden oluşuyor: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı, Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir ve kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.