Survivor dokunulmazlık kim kazandı 22 Ocak Pazar Survivor özet

22 Ocak Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor’un ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Dokunulmazlık oyunu Ünlüler takımının oldu Sema ve Furkan muhteşem bir performans sergiledi. İlk dokunulmazlık sembolünü Sema aldı. Berna Öztürk'le karşılaşan Denisa, puanı kaybedeceğini anlayınca oyunu bıraktı. Denisa'nın oyunu bırakması Fulya'yı hayli sinirlendirdi.

22 OCAK PAZAR SURVİVOR ÖZET

Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazanırken, ikinci turda 5-2'lik bir üstünlük sağlayan Gönüllüler Takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. Beraberlik nedeniyle Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nın en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu Ünlüler Takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu.

SURVİVOR 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI



Survivor 2017'nin ilk ödül oyunu dün akşam oynandı. Baraka malzemeleri için mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir rekabete girdi. Oyunun galibi ise Gönüllüler oldu. Oyun sonrası Gönüllüler galibiyeti kutlarken Ünlüler kendi aralarında tartışmaya girdi.

ACUN TIR SÜRDÜ

Survivor 2017’de yarışmacılar helikopterle adaya geldiler. Acun Ilıcalı ise yarışmacıların olduğu sahile TIR’la geldi. Yalınayak TIR kullanarak kısa bir şov yapan Acun yarışmacıların şaşkın bakışları arasında TIR’dan sahile indi.