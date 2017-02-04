Survivor dokunulmazlık kim kazandı 4 Şubat son bölüm TV 8'de

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Ünlüler ve Gönüllüler Takımı zorlu bir parkuda dokunulmazlık sembolüne sahip olmak için kıyasıya yarıştılar. Survivor son bölüm TV 8'de izle. Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan takım 4 Şubat akşamı yapılacak ada konseyinde elenme potasına girmekten kurtulacak.

4 ŞUBAT SURVİVOR’DA NELER OLDU?

Survivor’ın son bölümünde, parkurun ilk turunu Ünlüler Takımı başarıyla tamamladı. İlk turu kazanan Ünlüler galibiyetten emin bir havaya girdiler. İlk turda oyunu kaybeden Gönüllüler Berna Keklikler takım arkadaşlarına sert çıktı. Takım arkadaşlarının kendisine müdahale ettiğini düşünen Berna adeta çılgına döndü.

İkinci turda ise Gönüllüler’in muhteşem bir dönüşü vardı. Gönüller skoru 3-0’a getirerek oyunu Best Of turuna taşımaya çok yaklaştılar. Parkuru da 5-1 önde tamamlayarak duruma denge getirdiler.

Best Of Turu’nda ise ilk yarışma Serhat Akın ve Ogeday arasında yaşandı. Başa baş geçen mücadeleyi az bir farkla Serhat Akın kazandı.

İkinci oyunu kaybeden Berna Keklikler’in sinirleri bozuldu ve güzel yarışmacı ağlama krizine girdi.

Üçüncü oyunu Gönüllüler takımı kazandı ancak son oyunda Sema başarılı oldu ve dokunulmazlık Ünlüler Takımı’nın oldu. Böylelikle Gönüllüler Takımı’ndan iki kişinin eleme potasına girmesi kesinleşti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI? Ödül oyununda kıran kırana bir rekabet yaşandı. Survivor son bölümde, takımlar ödülü kazanmak için voleybol maçı yaptılar. Voleybolda ilk turda ikişer kişilik ekiplerle takımlar puan almaya çalıştılar. İlk tura Gönüllüler iyi bir başlangıç yaptı ancak Ünlüler art arda 4 oyun alarak ilk turu kazandılar.

İkinci turda ise 5 kişilik ekipler sahaya çıktılar. Ünlüler Takımı oyunu domine ederek seti ve maçı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Gönüllüler ise kendi aralarında tartışma yaşadılar.

Erdi ödül oyununda kızlar tarafından oyuncu değişikliği yapılması istenince çıldırdı. Erdi'nin performansının ardından kızlar kenardan Sadin'in oyuna Erdi'nin yerine dahil olmasını istedi, Erdi'de oyundan çıkmayarak tartışmaları alevlendirdi. Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Erdi ve Elif arasında gerilimi yüksek bir tartışma başladı. Ogeday tarafları ayırmaya çalışırken sesini yükseltti ve Erdi'den beklemediği bir tepki aldı. Sonrasında Erdi, Elif ve Ogeday arasında şiddetli bir tartışma başladı. Taraflar daha sonra kavgayı bıraktı ama sakinleşmedi. Tartışma daha sonra adada da devam etti ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.