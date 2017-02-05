Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı (5 Şubat Pazar) TV 8'de

Survivor dokunulmazlık oyunu yine nefes kesti. 5 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV 8’de yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler kıran kırana bir mücadele yaşadılar. Parkur da bir hayli zorluydu. 3 kişi birden parkura çıktı ve sembolleri bir kutuya yerleştirmek için işbirliği yaptılar. Takım arkadaşları yarışmacı kişiyi iple çekerek yönlendirmeye çalıştı ve sinirler gerildi. 5 Şubat Pazar Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

SURVİVOR’DA BU AKŞAM YAŞANANLAR

Parkurda büyük heyecan vardı. Parkurda bir yarışmacı halka üzerine uzandı ve iki takım arkadaşı iple onu yönlendirdi. Ortadaki yarışmacı sembolleri bir noktadan toplayıp bir diğer noktaya koydular.

Gönüllüler yarışmaya çok zinde başladı ve ilk turu önde götürdüler. Skoru 4-2’ye getiren Gönüllüler Takımı büyük avantaj sağladı. Gönüllüler’de oyunu kaybeden Eser sinirden çılgına döndü. İlk turu Gönüllüler Takımı kazanmayı başardı.

İkinci turda ise ibre bu sefer Ünlüler’e döndü. Özellikle erkeklerde Ünlüler ağır bastı ve ikinci turu 5-2 kazandılar. Böylelikle oyun Best Of Turuna kaldı.

Best Of Turu’nda ise müthiş bir yarışma yaşandı. Gönüllüler takımı oyun vermeden turu ve dokunulmazlığı 3-0 kazandılar.