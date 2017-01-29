Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde sürpriz isim

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Pazar akşamı TV 8’de yayınlanan Survivor dokunulmazlık oyunu merakla beklendi. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununda hangi takım başarılı oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu denge ve ağırlıktan oluştu. Yarışmacılar ağırlık kaldırmak ve bu ağırlığı tutmak zorunda kaldı. Survivor’da 29 Ocak Pazar akşamı büyük bir rekabet vardı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda yarışmacılar adeta birer halterci gibi ağırlık kaldırdı. Yarışmacıların kaldırdığı sopaya takım arkadaşları ağırlık taktı ve yarışmacılar bu ağırlıklarla dengede durmaya çalıştılar. Survivor dokunulmazlık oyununda ilk tur ünlülerin oldu. Ünlüler çok iyi bir performans sergiledi ve ilk turu rahat kazandılar.

İkinci tur ve Best Of turunu Gönüllüler takımı kazandı. Bireysel dokunulmazlık ise İlhan Mansız'ın oldu.

29 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk kez ada konseyinde isim yazmak zorunda kalan Ünlüler Takımı büyük bir sınav verdi. Oyların büyük çoğunluğunu alan Seda Ünlüler Takımından ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan İlhan Mansız da sürpriz bir şekilde Sabriye'nin adını söyledi. Sabriye, İlhan Mansız'ın adını söylemesinden sonra gözyaşlarına boğuldu. Seda ve Sabriye Ünlüler Takımının ilk elenme adayları oldu.

28 OCAK SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayları belli oldu. Survivor’da Ünlüler Takımı’nın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından Gönüllüler Takımı’ndan iki adayın elenme potasına gireceği belli oldu. Ada konseyinde Gönüllüler Takımı’nda Denisa’nın ismi çıktı. Denisa neredeyse oy birliğiyle elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ogeday ise yeni yarışmacı Sadin’in ismini söyledi. Böylelikle 28 Ocak eleme adayları Denisa ve Sadin oldu. Sadin ise Ogeday’a meydan okudu.

SURVİVOR'DA 28 OCAK CUMARTESİ NELER YAŞANDI?

Atlama sonrası merdivenle çıkılan ve iniş sonrası atışa dayalı parkurun ilk turunda Gönüllüler iki oyun aldı. Sonrasında Ünlüler iki oyun daha alarak skoru 2-2 yaptı.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk turu 5-3 Ünlüler Takımı kazandı. Son oyunu kaybeden Tuğçe Melis ise oyunu kaybedince gözyaşlarına boğuldu.

İkinci turdaki mücadelede yine kıran kırana oldu. İkinci turda Gönüllüler Takımı adına parkura çıkan Denisa sakatlandı ve sakatlandıktan sonra ağlamaya başladı.

İkinci turda ise Gönüllüler Takımı muhteşem bir performans sergiledi ve ikinci turu 5-2 kazanmayı başardılar.

BEST OF’A ÇIKTILAR

Best Of’ta eşitlik bozulmadı ve tur bayrak yarışına kaldı. Best Of’ta yaşanan Serhat ve Adem kavgası geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın araya girmesiyle Ünlüler Takımı sakinleşti. Bayrak yarışında İlhan ve Sema müthiş bir performans sergiledi ve dokunulmazlık sembolü ünlülere gitti.